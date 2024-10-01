Опята на зиму: как вкусно закрыть лесные грибы в домашних условиях
Опята – достаточно простые в приготовлении грибы. Чтобы закрыть их на зиму вам понадобится всего несколько простых ингредиентов для маринада. Также очень хорошо отварить продукт и не в одной воде.
О том, как закрыть опята на зиму, рассказала фудблогер Юлиана с ником uliana.istanbul в Instagram. Очень вкусно подавать к отварной картошке.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 250 мл.
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
- уксус – 125 мл.
Способ приготовления:
1. Грибы очень хорошо помыть.
2. Варить в воде 10-15 минут.
3. Жидкость слить, промыть.
4. Варить в соленой воде с лавровыми листьями и луковицей, примерно час. Следует помнить, что недоваренные грибы могут быть небезопасными, особенно для детей.
5. После второй проварки сделать маринад: все компоненты маринада довести до кипения.
6. Засыпать в маринад грибы и проварить в маринаде еще 15 минут.
7. В подготовленные баночки на дно положить по вкусу перец, лавровые листья, чеснок и уже проваренные в маринаде грибы.
8. Затем этим же маринадом залить банки, накрыть крышками и стерилизовать 40-45 минут.
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