Опята – достаточно простые в приготовлении грибы. Чтобы закрыть их на зиму вам понадобится всего несколько простых ингредиентов для маринада. Также очень хорошо отварить продукт и не в одной воде.

Видео дня

О том, как закрыть опята на зиму, рассказала фудблогер Юлиана с ником uliana.istanbul в Instagram. Очень вкусно подавать к отварной картошке.

Ингредиенты для маринада:

вода – 250 мл.

соль – 2 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

уксус – 125 мл.

Способ приготовления:

1. Грибы очень хорошо помыть.

2. Варить в воде 10-15 минут.

3. Жидкость слить, промыть.

4. Варить в соленой воде с лавровыми листьями и луковицей, примерно час. Следует помнить, что недоваренные грибы могут быть небезопасными, особенно для детей.

5. После второй проварки сделать маринад: все компоненты маринада довести до кипения.

6. Засыпать в маринад грибы и проварить в маринаде еще 15 минут.

7. В подготовленные баночки на дно положить по вкусу перец, лавровые листья, чеснок и уже проваренные в маринаде грибы.

8. Затем этим же маринадом залить банки, накрыть крышками и стерилизовать 40-45 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: