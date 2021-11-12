Орехи: чем полезны и как выбрать те, которые нужны именно вам

Орехи – концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки). В них достаточно много жиров (50 –65 г на 100 г). Но это главным образом полезные жиры, в своей натуральной форме, которых не коснулась промышленная обработка. Значительная доля жиров в орехах – ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Благодаря им орехи положительно влияют на фукционирование сердечно-сосудистой системы и мозга.

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Горіхи добре насичують, це ситний продукт, завдяки тому, що в їх склад входять білки, вуглеводи, в поєднанні з жирами, харчовими волокнами, вітамінами і мінералами. Хочу нагадати, ВООЗ закликає включати дорослим в раціон здорового харчування продукти, багаті рослинним білком - фрукти, овочі, бобові, цільні злаки, а також горіхи. Звичайно, рослинний білок, в тому числі і горіхів, засвоюється трохи гірше, ніж тваринний, через харчові волокна, що перешкоджають роботі травних ферментів.

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Бажано купувати горіхи тільки в шкаралупі, яка захищає цінні жири і вітамін Е від окислення. Жири в очищених горіхах швидко окислюються і набувають смак прогірклого масла. Очистивши від шкаралупи, їжте їх сирими, щоб зберегти корисні жирні кислоти і вітамін Е. Підсмажування горіхів ще одна велика помилка у сучасному харчуванні, оскільки висока температура руйнують жири і знижує вміст вітамінів. Також підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи – теж далеко не кращий вибір. Тому раджу їсти горіхи в сирому вигляді, окремо від шоколаду та солодощів.

Але деякі горіхи, наприклад мигдаль, обов'язково необхідно піддавати термічній обробці перед вживанням. Адже в мигдалі міститься ціаноглікозид амігдалін (3-5%), продукти розпаду якого надають горіху специфічний мигдальний запах і гіркоту та виділяється синильна кислота – одна з найсильніших отрут. Тому вживання гіркого мигдалю в сирому вигляді небезпечно для здоров'я. При тепловій обробці мигдалю амігдалін залишається незмінним, не представляє небезпеки для здоров'я.

Неочищені сирі горіхи кеш’ю також не використовуються, оскільки між шкаралупою і оболонкою горіха містяться токсичні речовини. Тому їх спочатку витягують з шкаралупи і оболонки та піддають термічній обробці, при якій токсини руйнуються.

Слід також враховувати, що сирий арахіс може викликати розлади травлення і часто є причиною харчової алергії.

Рекомендую додавати горіхи до основних прийомів їжі – в салати, каші, поєднувати їх з фруктами. Ви отримаєте збалансовану їжу. При такому варіанті вживання ви зможете контролювати кількість горіхів і не об'їдатися ними. Краще не їжте їх перед телевізором і комп'ютером з тієї ж причини.

Можна їсти сирі горіхи по одній порції щодня, що становить близько 20-30 грам. Наприклад, 10 - 15 горіхів мигдалю, або 3 – 4 шт. волоського горіха, або 20 – 25 фісташок, або лісового горіха (фундука) – 10 шт.

Ще один плюс горіхів те, що вони можуть зберігатися довго, не втрачаючи при цьому своїх корисних властивостей та смакових якостей. Цей продукт можна брати з собою в тривалу поїздку і вживати в тих ситуаціях, коли немає можливостей і часу для повноцінного прийому їжі.

Є й мінуси в горіхах. Перш за все висока калорійність та "звабливий" смак. Так і тягне з'їсти їх побільше! Обмежувати їх слід через те, що споживання у великих кількостях може викликати болі в жовчному міхурі. Крім того, у деяких людей горіхи викликають алергічну реакцію. В такому випадку їх не слід споживати навіть в малих кількостях. Дітям до трьох років давати горіхи не варто, вони не засвоюються. Плюс у дітей часто буває алергія на арахіс і волоський горіх. Вводити в раціон горіхи потрібно дуже обережно.

У холодну пору року старайтесь вводити їх у свій раціон. Але стежте за розміром порції ваших улюблених горіхів. Сподіваюся, що ви включаєте в свій щоденний раціон трохи горіхів. Харчуйтесь правильно і будьте здорові!

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