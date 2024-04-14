Ореховый торт со сливочным кремом: чем порадовать близких на выходных

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Ореховый торт со сливочным кремом: чем порадовать близких на выходных

В ближайшие выходные или в любой свободный вечер можно порадовать себя и своих родных очень вкусным и легким в приготовлении ореховым тортом со сливочным кремом.

Рецептом этого десерта поделилась в Instagram фудблогер Анна Филь. Она также рассказала, что торт обладает насыщенным ореховым вкусом и очень нежной структурой.

Ореховый торт со сливочным кремом: чем порадовать близких на выходных

Ингредиенты для теста на форму диаметром 25 см

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 120 г
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  • Ванильный сахар – 16 г
  • Молоко – 120 мл
  • Масло растительное – 120 мл
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 12 г
  • Грецкие орехи – 60 г

Ингредиенты для крема

  • Сливки 30% – 100 мл
  • Сливочный сыр – 400 г
  • Сгущенка – 150 г

Способ приготовления

1. Яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до пышности.

2. Добавляем молоко и растительное масло. Взбиваем.

Ореховый торт со сливочным кремом: чем порадовать близких на выходных

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем или взбиваем до однородности на низких оборотах миксера.

4. Добавляем измельченные в крошку орехи. Перемешиваем силиконовой лопаткой.

Ореховый торт со сливочным кремом: чем порадовать близких на выходных

5. Выкладываем тесто в форму. Ставим в предварительно разогретую до 170° духовку и выпекаем 30-35 минут.

6. Готовый бисквит полностью охлаждаем и разрезаем на три части.

7. Готовим крем. Сливки, сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до образования пышной, стабильной массы.

Ореховый торт со сливочным кремом: чем порадовать близких на выходных

8. Смазываем коржи кремом сверху и по бокам и отправляем в холодильник для пропитки.

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