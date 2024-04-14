Ореховый торт со сливочным кремом: чем порадовать близких на выходных
В ближайшие выходные или в любой свободный вечер можно порадовать себя и своих родных очень вкусным и легким в приготовлении ореховым тортом со сливочным кремом.
Рецептом этого десерта поделилась в Instagram фудблогер Анна Филь. Она также рассказала, что торт обладает насыщенным ореховым вкусом и очень нежной структурой.
Ингредиенты для теста на форму диаметром 25 см
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 16 г
- Молоко – 120 мл
- Масло растительное – 120 мл
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 12 г
- Грецкие орехи – 60 г
Ингредиенты для крема
- Сливки 30% – 100 мл
- Сливочный сыр – 400 г
- Сгущенка – 150 г
Способ приготовления
1. Яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до пышности.
2. Добавляем молоко и растительное масло. Взбиваем.
3. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем или взбиваем до однородности на низких оборотах миксера.
4. Добавляем измельченные в крошку орехи. Перемешиваем силиконовой лопаткой.
5. Выкладываем тесто в форму. Ставим в предварительно разогретую до 170° духовку и выпекаем 30-35 минут.
6. Готовый бисквит полностью охлаждаем и разрезаем на три части.
7. Готовим крем. Сливки, сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до образования пышной, стабильной массы.
8. Смазываем коржи кремом сверху и по бокам и отправляем в холодильник для пропитки.
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