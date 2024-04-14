В ближайшие выходные или в любой свободный вечер можно порадовать себя и своих родных очень вкусным и легким в приготовлении ореховым тортом со сливочным кремом.

Рецептом этого десерта поделилась в Instagram фудблогер Анна Филь. Она также рассказала, что торт обладает насыщенным ореховым вкусом и очень нежной структурой.

Ингредиенты для теста на форму диаметром 25 см

Яйца – 3 шт.

Сахар – 120 г

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Ванильный сахар – 16 г

Молоко – 120 мл

Масло растительное – 120 мл

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 12 г

Грецкие орехи – 60 г

Ингредиенты для крема

Сливки 30% – 100 мл

Сливочный сыр – 400 г

Сгущенка – 150 г

Способ приготовления

1. Яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до пышности.

2. Добавляем молоко и растительное масло. Взбиваем.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем или взбиваем до однородности на низких оборотах миксера.

4. Добавляем измельченные в крошку орехи. Перемешиваем силиконовой лопаткой.

5. Выкладываем тесто в форму. Ставим в предварительно разогретую до 170° духовку и выпекаем 30-35 минут.

6. Готовый бисквит полностью охлаждаем и разрезаем на три части.

7. Готовим крем. Сливки, сливочный сыр и сгущенку сбиваем миксером до образования пышной, стабильной массы.

8. Смазываем коржи кремом сверху и по бокам и отправляем в холодильник для пропитки.

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