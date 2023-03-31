Орешки со сгущенным молоком: как правильно приготовить тесто для десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Орешки со сгущенным молоком

Орешки со сгущенным молоком – очень вкусный десерт, который любят как дети, так и взрослые. К тому же приготовить их можно очень просто дома. Для этого достаточно сделать удачное песочное тесто.

Вкусные орешки со сгущенным молоком

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта – орешки со сгущенным молоком.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 250 г
  • Сахар – 1/2 стакана
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 3 стакана
  • Вареная сгущенка – 1 банка

Способ приготовления:

1. Мягкое масло с сахаром взбейте миксером. Добавить яйца, тщательно взбивайте еще 5 минут. Добавьте муку и перемешайте ложкой до однородности.

Готовое тесто 

2. Готовое тесто замотайте в пищевую пленку и положите в холодильник на 4 часа.

Приготовление десерта

3. После из теста сделайте небольшие шарики и выложите их в орешницу, выпекайте около 5 минут.

Приготовление десерта

4. Наполните половинки сгущенным молоком и соедините.

Готовый десерт

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