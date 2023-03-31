Орешки со сгущенным молоком – очень вкусный десерт, который любят как дети, так и взрослые. К тому же приготовить их можно очень просто дома. Для этого достаточно сделать удачное песочное тесто.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта – орешки со сгущенным молоком.

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Ингредиенты:

Сливочное масло – 250 г

Сахар – 1/2 стакана

Яйца – 2 шт.

Мука – 3 стакана

Вареная сгущенка – 1 банка

Способ приготовления:

1. Мягкое масло с сахаром взбейте миксером. Добавить яйца, тщательно взбивайте еще 5 минут. Добавьте муку и перемешайте ложкой до однородности.

2. Готовое тесто замотайте в пищевую пленку и положите в холодильник на 4 часа.

3. После из теста сделайте небольшие шарики и выложите их в орешницу, выпекайте около 5 минут.

4. Наполните половинки сгущенным молоком и соедините.

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