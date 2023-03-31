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Орешки со сгущенным молоком: как правильно приготовить тесто для десерта
Орешки со сгущенным молоком – очень вкусный десерт, который любят как дети, так и взрослые. К тому же приготовить их можно очень просто дома. Для этого достаточно сделать удачное песочное тесто.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта – орешки со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 250 г
- Сахар – 1/2 стакана
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3 стакана
- Вареная сгущенка – 1 банка
Способ приготовления:
1. Мягкое масло с сахаром взбейте миксером. Добавить яйца, тщательно взбивайте еще 5 минут. Добавьте муку и перемешайте ложкой до однородности.
2. Готовое тесто замотайте в пищевую пленку и положите в холодильник на 4 часа.
3. После из теста сделайте небольшие шарики и выложите их в орешницу, выпекайте около 5 минут.
4. Наполните половинки сгущенным молоком и соедините.
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