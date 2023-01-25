Даже из обычного хлеба можно приготовить изысканную закуску. Нужно просто разрезать булку на много квадратиков. Затем положить туда вкусную начинку и запечь.

Идея приготовления интересной закуски из хлеба опубликована на странице шеф-повара Николая Люлько (mykola_lyulko) в Instagram.

Ингредиенты:

белый хлеб – 1 шт

чеснок – 30 г

розмарин – 10 г листочков

петрушка – 30 г

масло оливковое – 80-100 г

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соль – 3 г

оливки – 120 г

маслины – 120 г

вяленые томаты 200 г

сыр моцарелла – 300-400 г

перец чили – 1-2 шт

Способ приготовления:

1. Хлеб разрезать на квадратики так, чтобы он держал форму. Нужно оставить примерно 5 мм.

2. Совместить чеснок, зелень, масло и специи – это будет соус. Готовой смесью смазать хлеб. Очень важно, чтобы соус попал во все щели.

3. Также, во все щели положить оливки, маслины и вяленые томаты.

4. Натереть сыр и посыпать им хлеб.

5. По желанию для остроты можно добавить перец чили.

6. Хлеб обернуть в пергаментную бумагу и поместить в разогретую духовку при температуре 180 градусов. Запекать 5-10 минут. Хлеб должен стать мягким, а сыр расплавиться.

7. Вкуснее всего есть такую закуску горячей.

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