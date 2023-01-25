Оригинальная закуска из целого хлеба: готовится в духовке
Даже из обычного хлеба можно приготовить изысканную закуску. Нужно просто разрезать булку на много квадратиков. Затем положить туда вкусную начинку и запечь.
Идея приготовления интересной закуски из хлеба опубликована на странице шеф-повара Николая Люлько (mykola_lyulko) в Instagram.
Ингредиенты:
- белый хлеб – 1 шт
- чеснок – 30 г
- розмарин – 10 г листочков
- петрушка – 30 г
- масло оливковое – 80-100 г
- соль – 3 г
- оливки – 120 г
- маслины – 120 г
- вяленые томаты 200 г
- сыр моцарелла – 300-400 г
- перец чили – 1-2 шт
Способ приготовления:
1. Хлеб разрезать на квадратики так, чтобы он держал форму. Нужно оставить примерно 5 мм.
2. Совместить чеснок, зелень, масло и специи – это будет соус. Готовой смесью смазать хлеб. Очень важно, чтобы соус попал во все щели.
3. Также, во все щели положить оливки, маслины и вяленые томаты.
4. Натереть сыр и посыпать им хлеб.
5. По желанию для остроты можно добавить перец чили.
6. Хлеб обернуть в пергаментную бумагу и поместить в разогретую духовку при температуре 180 градусов. Запекать 5-10 минут. Хлеб должен стать мягким, а сыр расплавиться.
7. Вкуснее всего есть такую закуску горячей.
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