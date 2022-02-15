Оригинальные и очень вкусные салаты с картофелем по рецептам Евгения Клопотенко
Картофель – универсальный продукт, из которого можно готовить разные вкусные блюда, начиная от зразов, заканчивая запеканками, гратенами и салатами.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептами вкусных салатов с картофелем, которые вы приготовите за считанные минуты.
1. Салат с картофелем и сельдью
Ингредиенты:
картофель – 3 шт.
филе сельди – 2 шт.
яблоко – 1 шт.
лук красный – 1 шт.
перепелиные яйца – 5 шт.
свежий огурец – 1 шт.
Соус:
горчица в зеорнах – 1 ч. л.
яблочный уксус – 1 ч. л.
оливковое масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Отварите картофель.
2. Порежьте филе.
3. Огурец порежьте полукольцами, яблоки кубиком.
4. Отварите яйца и порежьте пополам.
5. Лук почистите и порежьте полукольцами.
6. Соус: смешайте горчицу, уксус и масло, перемешайте и полейте готовый салат.
2. Салат с картофелем и тунцом
Ингредиенты:
картофель – 3 шт.
тунец в собственном соку – 1 банка
зеленый горошек – 100 г
зелень укропа – по вкусу
свежемолотый черный перец – по вкусу
соль – по вкусу
Для соуса айоли:
чеснок – 2 зуб.
горчица – 1 ч. л.
желток – 2 шт.
соль – 2 щепотки
сок 1/2 лимона
оливковое масло – 100 мл
Способ приготовления:
1. Отварите картофель в соленой воде, почистите и порежьте крупным кубиком.
2. Помойте и порежьте зелень.
3. Добавьте горох, соль, перец и перемешайте.
4. В салат добавьте тунец.
5. Соус: порежьте чеснок, переложите в ступку (можно использовать блендер), разотрите вместе с солью. Добавьте это к желткам, разотрите, добавьте еще горчицу, масло, сок лимона и не переставайте помешивать.
6. Готовый салат полейте соусом и можно сразу подавать.
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