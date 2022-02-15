Оригинальные и очень вкусные салаты с картофелем по рецептам Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,3 т.
Вкусный салат с сельдью и картофелем

Картофель – универсальный продукт, из которого можно готовить разные вкусные блюда, начиная от зразов, заканчивая запеканками, гратенами и салатами.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептами вкусных салатов с картофелем, которые вы приготовите за считанные минуты.

1. Салат с картофелем и сельдью

Картофель для салата

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.

  • филе сельди – 2 шт.

  • яблоко – 1 шт.

Зеленые яблоки

  • лук красный – 1 шт.

  • перепелиные яйца – 5 шт.

  • свежий огурец – 1 шт.

Соус:

  • горчица в зеорнах – 1 ч. л.

  • яблочный уксус – 1 ч. л.

  • оливковое масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите картофель.

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2. Порежьте филе.

Салат с картошкой и сельдью

3. Огурец порежьте полукольцами, яблоки кубиком.

4. Отварите яйца и порежьте пополам.

5. Лук почистите и порежьте полукольцами.

6. Соус: смешайте горчицу, уксус и масло, перемешайте и полейте готовый салат.

2. Салат с картофелем и тунцом​​​​​​​

Салат с картошкой и сельдью

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.

  • тунец в собственном соку – 1 банка

  • зеленый горошек – 100 г

  • зелень укропа – по вкусу

  • свежемолотый черный перец – по вкусу

  • соль – по вкусу

Для соуса айоли:

  • чеснок – 2 зуб.

  • горчица – 1 ч. л.

  • желток – 2 шт.

  • соль – 2 щепотки

  • сок 1/2 лимона

  • оливковое масло – 100 мл

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в соленой воде, почистите и порежьте крупным кубиком.

2. Помойте и порежьте зелень.

Приготовление салата

3. Добавьте горох, соль, перец и перемешайте.

4. В салат добавьте тунец.

Вкусный салат

5. Соус: порежьте чеснок, переложите в ступку (можно использовать блендер), разотрите вместе с солью. Добавьте это к желткам, разотрите, добавьте еще горчицу, масло, сок лимона и не переставайте помешивать.

6. Готовый салат полейте соусом и можно сразу подавать.

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