Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными

Ингредиенты для таких гренок точно найдутся у вас на кухне. Завтрак получится сытным и вкусным. Особенно, если есть с кофе, какао или чаем. При подаче не забудьте добавить сезонную клубнику, а также несколько простых компонентов.

Идея приготовления тостов в яйце на завтрак опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Хлеб можно жарить на сковороде с антипригарным покрытием. Поэтому блюдо получается нежирным.

Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными

Ингредиенты:

  • хлеб
  • яйца – 2 шт.
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  • молоко – 3 ст.л
  • клубника
  • мед
  • кедровые и грецкие орехи

Способ приготовления:

Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными

1. Яйца взбиваем с молоком.

Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными

2. Хлеб нарезаем.

Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными

3. Обваливаем кусочки в кляре.

Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными

4. Жарим с обеих сторон.

Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными

5. Подаем с клубничной, обжаренными орешками и поливаем медом.

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