Ингредиенты для таких гренок точно найдутся у вас на кухне. Завтрак получится сытным и вкусным. Особенно, если есть с кофе, какао или чаем. При подаче не забудьте добавить сезонную клубнику, а также несколько простых компонентов.

Идея приготовления тостов в яйце на завтрак опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Хлеб можно жарить на сковороде с антипригарным покрытием. Поэтому блюдо получается нежирным.

Ингредиенты:

хлеб

яйца – 2 шт.

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молоко – 3 ст.л

клубника

мед

кедровые и грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с молоком.

2. Хлеб нарезаем.

3. Обваливаем кусочки в кляре.

4. Жарим с обеих сторон.

5. Подаем с клубничной, обжаренными орешками и поливаем медом.

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