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Оригинальные сладкие гренки на завтрак с клубникой: получаются нежирными
Ингредиенты для таких гренок точно найдутся у вас на кухне. Завтрак получится сытным и вкусным. Особенно, если есть с кофе, какао или чаем. При подаче не забудьте добавить сезонную клубнику, а также несколько простых компонентов.
Идея приготовления тостов в яйце на завтрак опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Хлеб можно жарить на сковороде с антипригарным покрытием. Поэтому блюдо получается нежирным.
Ингредиенты:
- хлеб
- яйца – 2 шт.
- молоко – 3 ст.л
- клубника
- мед
- кедровые и грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем с молоком.
2. Хлеб нарезаем.
3. Обваливаем кусочки в кляре.
4. Жарим с обеих сторон.
5. Подаем с клубничной, обжаренными орешками и поливаем медом.
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