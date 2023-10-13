Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты
Простую классическую яичницу, в которую все часто добавляют колбасу или бекон, можно сделать гораздо вкуснее. Для этого добавьте в блюдо мидии. Морепродукты достаточно просто протушить на сковороде. Прекрасным дополнением будет также кукуруза в сливках.
Идея приготовления оригинального омлета с мидиями опубликована на странице фудблогера с ником aleksa_litvish в Instagram. Вы сделаете такое блюдо очень быстро.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сливки – 20 г + соль/перец
- кукуруза свежая или замороженная – 70 г
- лук-порей – 15 г
- сливки 30% – 70 г
- мускатный орех
- соль/перец – по вкусу
- зелень лук/петрушка – 1/4 пучка
- мидии варено-мороженые – 100 г
- хлеб на закваске (можно и без)
- масло сливочное – кусочек
- пармезан – 10 г
Способ приготовления:
1. Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле несколько минут, добавить сливки и специи. Готовить на среднем огне к выпариванию сливок в 2 раза.
2. Слить воду из кукурузы, добавить в сливки. Готовить вместе 2 минуты.
3. Зелень измельчить, всыпать в кукурузу.
4. Мидии можно не размораживать и сразу проварить в подсоленном кипятке 2 минуты.
5. Затем поджарить на масле буквально 1 минуту. Если хотите тушеные – можно сразу готовить на сковороде/сотейнике на масле несколько минут.
6. Приготовить скрембл или омлет из яиц и сливок.
7. Отрезать ломтик хлеба. На смеси масла и сливочного масла поджарить хлеб до корочки с обеих сторон.
8. Если с хлебом – на него выложить омлет, мидии, а затем кукурузу в сливках.
9. Сверху посыпать пармезаном.
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