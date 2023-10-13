Простую классическую яичницу, в которую все часто добавляют колбасу или бекон, можно сделать гораздо вкуснее. Для этого добавьте в блюдо мидии. Морепродукты достаточно просто протушить на сковороде. Прекрасным дополнением будет также кукуруза в сливках.

Идея приготовления оригинального омлета с мидиями опубликована на странице фудблогера с ником aleksa_litvish в Instagram. Вы сделаете такое блюдо очень быстро.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сливки – 20 г + соль/перец

кукуруза свежая или замороженная – 70 г

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лук-порей – 15 г

сливки 30% – 70 г

мускатный орех

соль/перец – по вкусу

зелень лук/петрушка – 1/4 пучка

мидии варено-мороженые – 100 г

хлеб на закваске (можно и без)

масло сливочное – кусочек

пармезан – 10 г

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле несколько минут, добавить сливки и специи. Готовить на среднем огне к выпариванию сливок в 2 раза.

2. Слить воду из кукурузы, добавить в сливки. Готовить вместе 2 минуты.

3. Зелень измельчить, всыпать в кукурузу.

4. Мидии можно не размораживать и сразу проварить в подсоленном кипятке 2 минуты.

5. Затем поджарить на масле буквально 1 минуту. Если хотите тушеные – можно сразу готовить на сковороде/сотейнике на масле несколько минут.

6. Приготовить скрембл или омлет из яиц и сливок.

7. Отрезать ломтик хлеба. На смеси масла и сливочного масла поджарить хлеб до корочки с обеих сторон.

8. Если с хлебом – на него выложить омлет, мидии, а затем кукурузу в сливках.

9. Сверху посыпать пармезаном.

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