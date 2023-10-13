Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
42
Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты

Простую классическую яичницу, в которую все часто добавляют колбасу или бекон, можно сделать гораздо вкуснее. Для этого добавьте в блюдо мидии. Морепродукты достаточно просто протушить на сковороде. Прекрасным дополнением будет также кукуруза в сливках.

Идея приготовления оригинального омлета с мидиями опубликована на странице фудблогера с ником aleksa_litvish в Instagram. Вы сделаете такое блюдо очень быстро.

Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сливки – 20 г + соль/перец
  • кукуруза свежая или замороженная – 70 г
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  • лук-порей – 15 г
  • сливки 30% – 70 г
  • мускатный орех
  • соль/перец – по вкусу
  • зелень лук/петрушка – 1/4 пучка
  • мидии варено-мороженые – 100 г
  • хлеб на закваске (можно и без)
  • масло сливочное – кусочек
  • пармезан – 10 г

Способ приготовления:

Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты

1. Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле несколько минут, добавить сливки и специи. Готовить на среднем огне к выпариванию сливок в 2 раза.

2. Слить воду из кукурузы, добавить в сливки. Готовить вместе 2 минуты.

Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты

3. Зелень измельчить, всыпать в кукурузу.

4. Мидии можно не размораживать и сразу проварить в подсоленном кипятке 2 минуты.

Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты

5. Затем поджарить на масле буквально 1 минуту. Если хотите тушеные – можно сразу готовить на сковороде/сотейнике на масле несколько минут.

6. Приготовить скрембл или омлет из яиц и сливок.

Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты

7. Отрезать ломтик хлеба. На смеси масла и сливочного масла поджарить хлеб до корочки с обеих сторон.

8. Если с хлебом – на него выложить омлет, мидии, а затем кукурузу в сливках.

Оригинальный омлет с мидиями: готовится за считаные минуты

9. Сверху посыпать пармезаном.

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