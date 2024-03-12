Оригинальный пирог из лаваша с курицей и кукурузой: когда нет времени месить тесто

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
366
Оригинальный пирог из лаваша с курицей и кукурузой: когда нет времени месить тесто

Лаваш очень универсальный продукт. С его помощью можно приготовить пирожки, рулеты, шаурму, а также пиццу.

Но фудблогер Ольга Рябенко пошла еще дальше и решила приготовить настоящий пирог, в котором вместо теста используется лаваш. Как приготовить такой пирог она рассказала в Instagram.

Оригинальный пирог из лаваша с курицей и кукурузой: когда нет времени месить тесто

Ингредиенты

  • Лаваш – 200 гр
  • Лук – 1 шт
  • Сыр твердый – 200 гр
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  • Молоко – 150 гр
  • Масло – 70 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец
  • Консервированная кукуруза – 1 б
  • Куриное филе или бедро без кости – 400 гр
  • зеленый лук

Способ приготовления

1.Куриное мясо сварить и разобрать на волокна.

2. Лук порезать и обжарить. Добавить в курицу.

Оригинальный пирог из лаваша с курицей и кукурузой: когда нет времени месить тесто

3. Натереть сыр. Порезать зеленый лук.

4. Молоко разогреть с маслом и смазать лаваш.

5. Выложить на лаваш сыр, куриное мясо с луком, кукурузу, зеленый лук и свернуть в рулет.

Оригинальный пирог из лаваша с курицей и кукурузой: когда нет времени месить тесто

6. Форму для запекания смазать маслом. Выложить в нее лаваш, хорошо прижать, чтобы лаваш разошелся по форме.

Оригинальный пирог из лаваша с курицей и кукурузой: когда нет времени месить тесто

7. В молоко с оставшимся маслом добавить яйцо и сахар. Все смешать и залить пирог.

Оригинальный пирог из лаваша с курицей и кукурузой: когда нет времени месить тесто

8. Запекайте в течение 30 минут при температуре 200°.

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