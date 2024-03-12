Оригинальный пирог из лаваша с курицей и кукурузой: когда нет времени месить тесто
Лаваш очень универсальный продукт. С его помощью можно приготовить пирожки, рулеты, шаурму, а также пиццу.
Но фудблогер Ольга Рябенко пошла еще дальше и решила приготовить настоящий пирог, в котором вместо теста используется лаваш. Как приготовить такой пирог она рассказала в Instagram.
Ингредиенты
- Лаваш – 200 гр
- Лук – 1 шт
- Сыр твердый – 200 гр
- Молоко – 150 гр
- Масло – 70 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
- Консервированная кукуруза – 1 б
- Куриное филе или бедро без кости – 400 гр
- зеленый лук
Способ приготовления
1.Куриное мясо сварить и разобрать на волокна.
2. Лук порезать и обжарить. Добавить в курицу.
3. Натереть сыр. Порезать зеленый лук.
4. Молоко разогреть с маслом и смазать лаваш.
5. Выложить на лаваш сыр, куриное мясо с луком, кукурузу, зеленый лук и свернуть в рулет.
6. Форму для запекания смазать маслом. Выложить в нее лаваш, хорошо прижать, чтобы лаваш разошелся по форме.
7. В молоко с оставшимся маслом добавить яйцо и сахар. Все смешать и залить пирог.
8. Запекайте в течение 30 минут при температуре 200°.
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