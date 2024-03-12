Лаваш очень универсальный продукт. С его помощью можно приготовить пирожки, рулеты, шаурму, а также пиццу.

Но фудблогер Ольга Рябенко пошла еще дальше и решила приготовить настоящий пирог, в котором вместо теста используется лаваш. Как приготовить такой пирог она рассказала в Instagram.

Ингредиенты

Лаваш – 200 гр

Лук – 1 шт

Сыр твердый – 200 гр

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Молоко – 150 гр

Масло – 70 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 1 ч.л.

Соль

Перец

Консервированная кукуруза – 1 б

Куриное филе или бедро без кости – 400 гр

зеленый лук

Способ приготовления

1.Куриное мясо сварить и разобрать на волокна.

2. Лук порезать и обжарить. Добавить в курицу.

3. Натереть сыр. Порезать зеленый лук.

4. Молоко разогреть с маслом и смазать лаваш.

5. Выложить на лаваш сыр, куриное мясо с луком, кукурузу, зеленый лук и свернуть в рулет.

6. Форму для запекания смазать маслом. Выложить в нее лаваш, хорошо прижать, чтобы лаваш разошелся по форме.

7. В молоко с оставшимся маслом добавить яйцо и сахар. Все смешать и залить пирог.

8. Запекайте в течение 30 минут при температуре 200°.

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