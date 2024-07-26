Кабачки, приготовленные по данному рецепту, понравятся даже тем людям, кто не любит этот овощ. Блюдо получается очень вкусным и имеет оригинальную подачу.

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Как правильно приготовить закуску из кабачков в Instagram рассказала фудблогер Светлана Левицкая. Оказывается, это овощ отлично сочетается с фетой.

Ингредиенты

Кабачки средние – 2 шт.

Моцарелла

Моцарелла беби – для подачи

Сливочное масло – для обжаривания

Сметана – 1-2 ст.л.

Базилик

Мята

Чеснок

Мед – 1 ч.л.

Соль

Ингредиенты для заправки

Масло растительное – 2 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Паприка – 1 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Кабачки разрезаем пополам и делаем на них надрезы решеткой.

2. Обжариваем их надрезами вниз в сливочном масле в течение 10 минут.

3. Готовим заправку, смешивая все ингредиенты.

4. Смазываем кабачки заправкой.

5. Отправляем кабачки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

6. Моцареллу макси просушиваем салфеткой от лишней влаги и помещаем в блендер вместе со сметаной, чесноком, листьями базилика, мяты, медом и солью. Перебиваем до однородности.

7. Выкладываем соус на тарелку, сверху кабачки, украшаем шариками моццареллы мини и листиками базилика.

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