Оригинальный рецепт кабачков с моцареллой: пошаговый рецепт вкусной закуски

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
654
Оригинальный рецепт кабачков с моцареллой: пошаговый рецепт вкусной закуски

Кабачки, приготовленные по данному рецепту, понравятся даже тем людям, кто не любит этот овощ. Блюдо получается очень вкусным и имеет оригинальную подачу.

Видео дня

Как правильно приготовить закуску из кабачков в Instagram рассказала фудблогер Светлана Левицкая. Оказывается, это овощ отлично сочетается с фетой.

Оригинальный рецепт кабачков с моцареллой: пошаговый рецепт вкусной закуски

Ингредиенты

  • Кабачки средние – 2 шт.
  • Моцарелла
  • Моцарелла беби – для подачи
  • Сливочное масло – для обжаривания
  • Сметана – 1-2 ст.л.
  • Базилик
  • Мята
  • Чеснок
  • Мед – 1 ч.л.
  • Соль

Ингредиенты для заправки

  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Кабачки разрезаем пополам и делаем на них надрезы решеткой.

2. Обжариваем их надрезами вниз в сливочном масле в течение 10 минут.

Оригинальный рецепт кабачков с моцареллой: пошаговый рецепт вкусной закуски

3. Готовим заправку, смешивая все ингредиенты.

4. Смазываем кабачки заправкой.

5. Отправляем кабачки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Оригинальный рецепт кабачков с моцареллой: пошаговый рецепт вкусной закуски

6. Моцареллу макси просушиваем салфеткой от лишней влаги и помещаем в блендер вместе со сметаной, чесноком, листьями базилика, мяты, медом и солью. Перебиваем до однородности.

Оригинальный рецепт кабачков с моцареллой: пошаговый рецепт вкусной закуски

7. Выкладываем соус на тарелку, сверху кабачки, украшаем шариками моццареллы мини и листиками базилика.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты