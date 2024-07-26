Оригинальный рецепт кабачков с моцареллой: пошаговый рецепт вкусной закуски
Кабачки, приготовленные по данному рецепту, понравятся даже тем людям, кто не любит этот овощ. Блюдо получается очень вкусным и имеет оригинальную подачу.
Как правильно приготовить закуску из кабачков в Instagram рассказала фудблогер Светлана Левицкая. Оказывается, это овощ отлично сочетается с фетой.
Ингредиенты
- Кабачки средние – 2 шт.
- Моцарелла
- Моцарелла беби – для подачи
- Сливочное масло – для обжаривания
- Сметана – 1-2 ст.л.
- Базилик
- Мята
- Чеснок
- Мед – 1 ч.л.
- Соль
Ингредиенты для заправки
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Орегано – 1 ч.л.
- Мед – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Кабачки разрезаем пополам и делаем на них надрезы решеткой.
2. Обжариваем их надрезами вниз в сливочном масле в течение 10 минут.
3. Готовим заправку, смешивая все ингредиенты.
4. Смазываем кабачки заправкой.
5. Отправляем кабачки в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
6. Моцареллу макси просушиваем салфеткой от лишней влаги и помещаем в блендер вместе со сметаной, чесноком, листьями базилика, мяты, медом и солью. Перебиваем до однородности.
7. Выкладываем соус на тарелку, сверху кабачки, украшаем шариками моццареллы мини и листиками базилика.
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