Оригинальный рецепт "Тирамиса": как правильно приготовить самый популярный десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Оригинальный рецепт 'Тирамиса': как правильно приготовить самый популярный десерт

Десерт "Тирамису" обожают практически все. И этому есть логическое объяснение – он невероятно нежный и вкусный, благодаря чему способен покорить самых требовательных гурманов. А еще его совсем не трудно готовить.

Как правильно это делать, рассказала фудблогер Анна Филь. В Instagram она также уточнила, какой алкоголь лучше использовать для пропитки печенья.

Оригинальный рецепт ''Тирамиса'': как правильно приготовить самый популярный десерт

Ингредиенты

  • Сыр маскарпоне – 250 гр
  • Печенье савоярди – 20-25 шт
  • Сливки 33-36% – 250 мл
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  • Сахарная пудра – 120 гр
  • Крепкий кофе – 200 мл
  • Ликер – 2 ст.л.
  • Какао для декора

Способ приготовления

1. Готовим крепкий кофе и охлаждаем.

2.Добавляем кофе ликер "Амаретто" или "Бейлиз". Перемешиваем.

3. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до образования густого крема.

Оригинальный рецепт ''Тирамиса'': как правильно приготовить самый популярный десерт

4. Добавляем маскарпоне, сбиваем все вместе на маленькой скорости миксера.

5. Печенье обмакиваем в кофе с ликером, выкладываем в форму, покрываем кремом – и так несколько слоев. Последним слоем должен быть крем.

Оригинальный рецепт ''Тирамиса'': как правильно приготовить самый популярный десерт

6. Присыпаем сверху какао и ставим в холодильник на пропитку.

Оригинальный рецепт ''Тирамиса'': как правильно приготовить самый популярный десерт

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