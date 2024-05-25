Оригинальный рецепт "Тирамиса": как правильно приготовить самый популярный десерт
Десерт "Тирамису" обожают практически все. И этому есть логическое объяснение – он невероятно нежный и вкусный, благодаря чему способен покорить самых требовательных гурманов. А еще его совсем не трудно готовить.
Как правильно это делать, рассказала фудблогер Анна Филь. В Instagram она также уточнила, какой алкоголь лучше использовать для пропитки печенья.
Ингредиенты
- Сыр маскарпоне – 250 гр
- Печенье савоярди – 20-25 шт
- Сливки 33-36% – 250 мл
- Сахарная пудра – 120 гр
- Крепкий кофе – 200 мл
- Ликер – 2 ст.л.
- Какао для декора
Способ приготовления
1. Готовим крепкий кофе и охлаждаем.
2.Добавляем кофе ликер "Амаретто" или "Бейлиз". Перемешиваем.
3. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до образования густого крема.
4. Добавляем маскарпоне, сбиваем все вместе на маленькой скорости миксера.
5. Печенье обмакиваем в кофе с ликером, выкладываем в форму, покрываем кремом – и так несколько слоев. Последним слоем должен быть крем.
6. Присыпаем сверху какао и ставим в холодильник на пропитку.
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