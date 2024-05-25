Десерт "Тирамису" обожают практически все. И этому есть логическое объяснение – он невероятно нежный и вкусный, благодаря чему способен покорить самых требовательных гурманов. А еще его совсем не трудно готовить.

Как правильно это делать, рассказала фудблогер Анна Филь. В Instagram она также уточнила, какой алкоголь лучше использовать для пропитки печенья.

Ингредиенты

Сыр маскарпоне – 250 гр

Печенье савоярди – 20-25 шт

Сливки 33-36% – 250 мл

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Сахарная пудра – 120 гр

Крепкий кофе – 200 мл

Ликер – 2 ст.л.

Какао для декора

Способ приготовления

1. Готовим крепкий кофе и охлаждаем.

2.Добавляем кофе ликер "Амаретто" или "Бейлиз". Перемешиваем.

3. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до образования густого крема.

4. Добавляем маскарпоне, сбиваем все вместе на маленькой скорости миксера.

5. Печенье обмакиваем в кофе с ликером, выкладываем в форму, покрываем кремом – и так несколько слоев. Последним слоем должен быть крем.

6. Присыпаем сверху какао и ставим в холодильник на пропитку.

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