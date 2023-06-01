Оригинальный салат из картофеля "Гнездо кукушки": делимся простым рецептом вкусного блюда

Салаты из картофеля – это всегда питательное и вкусно блюдо. Готовить их можно из вареного картофеля, а можно из жареного и картофеля фри.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом картофельного салата, с вареными яйцами, копченым мясом и укроп.

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Ингредиенты:

кукуруза консервированная – 100 г

копченое мясо – 1 шт.

огурец свежий – 1 шт.

яйца вареные – 3 шт.

укроп – несколько веточек.

картофель – 3 шт.

масло – для жарки

красный лук – 1 шт.

винный уксус и вода – для маринада

специи: соль, перец, сахар – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель порежьте тонкой соломкой. Залейте водой, промойте и обсушите. Поджарьте на растительном масле до золотистости.

2. Лук мелко порежьте и замаринуйте в уксусе с водой, солью и сахаром.

3. В варенные желтки добавьте соль, перец, немного майонеза и мелко иссеченный укроп. Перетрите вилкой до однородности и сформируйте три яйца.

4. Порежьте кубиками копченое куриное мясо, белки, огурец, добавьте кукурузу, соль, перец, майонез, хорошо перемешайте.

5. Переложите салат на тарелку. Сверху выложите жареную картофельную соломку. Сделайте посередине небольшое углубление, в которое выложите несколько веточек укропа и яйца из желтков и укропа.

Совет: огурец всегда кладите в салат в последнюю очередь, непосредственно перед употреблением, потому что он пускает жидкость и первым теряет внешний вид!

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