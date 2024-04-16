Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда
Кроме традиционного шашлыка кусочками на шампурах можно приготовить такое блюдо в лаваше. Для этого вам понадобится простой фарш, а также много овощей. Мясо нужно завернуть в лаваш и пожарить такие рулетики на костре. Такое блюдо станет отличным разнообразием вашего семейного барбекю.
Идеей приготовления шашлыка в лаваше поделилась суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Кулинар приготовила блюдо вместе с известным украинским шеф-поваром Эктором Хименесом-Браво.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- петрушка – 50 г
- фарш свинина-говядина – 1 кг.
- лаваш – 2 шт.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Перец и лук порезать кубиком.
2. Петрушку измельчить.
3. Смешать овощи с фаршем.
4. Добавить петрушку, посолить и поперчить.
5. Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.
6. Порезать рулетик на порционные кусочки.
7. Нанизать их на шампур.
8. Жарить на разогретом угле до готовности.
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