Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
267
Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда

Кроме традиционного шашлыка кусочками на шампурах можно приготовить такое блюдо в лаваше. Для этого вам понадобится простой фарш, а также много овощей. Мясо нужно завернуть в лаваш и пожарить такие рулетики на костре. Такое блюдо станет отличным разнообразием вашего семейного барбекю.

Идеей приготовления шашлыка в лаваше поделилась суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Кулинар приготовила блюдо вместе с известным украинским шеф-поваром Эктором Хименесом-Браво.

Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • петрушка – 50 г
  • фарш свинина-говядина – 1 кг.
  • лаваш – 2 шт.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда

1. Перец и лук порезать кубиком.

2. Петрушку измельчить.

Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда

3. Смешать овощи с фаршем.

4. Добавить петрушку, посолить и поперчить.

Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда

5. Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.

6. Порезать рулетик на порционные кусочки.

Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда

7. Нанизать их на шампур.

8. Жарить на разогретом угле до готовности.

Оригинальный шашлык в лаваше: какое мясо лучше выбрать для блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты