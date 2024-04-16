Кроме традиционного шашлыка кусочками на шампурах можно приготовить такое блюдо в лаваше. Для этого вам понадобится простой фарш, а также много овощей. Мясо нужно завернуть в лаваш и пожарить такие рулетики на костре. Такое блюдо станет отличным разнообразием вашего семейного барбекю.

Идеей приготовления шашлыка в лаваше поделилась суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Кулинар приготовила блюдо вместе с известным украинским шеф-поваром Эктором Хименесом-Браво.

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Ингредиенты:

болгарский перец – 2 шт.

лук – 1 шт.

петрушка – 50 г

фарш свинина-говядина – 1 кг.

лаваш – 2 шт.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Перец и лук порезать кубиком.

2. Петрушку измельчить.

3. Смешать овощи с фаршем.

4. Добавить петрушку, посолить и поперчить.

5. Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.

6. Порезать рулетик на порционные кусочки.

7. Нанизать их на шампур.

8. Жарить на разогретом угле до готовности.

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