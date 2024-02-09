Орзо с мидиями: как приготовить макароны так, чтобы все думали, что это рис

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Орзо с мидиями: как приготовить макароны так, чтобы все думали, что это рис

Орзо – это вид итальянской пасты, которая своим внешним видом напоминает рис. Это очень интересный продукт, когда хочется действительно удивить приготовленным блюдом.

Рецептом приготовления орзо с мидиями поделилась фудблогер с ником polli_cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить орзо с мидиями так, чтобы все подумали, что это рис.

Орзо с мидиями: как приготовить макароны так, чтобы все думали, что это рис

Ингредиенты

  • Паста орзо – 100 гр
  • Сливочное масло – 15 гр
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  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Сладкий перец
  • Мидии – 300-400 гр
  • Соль
  • Прованские травы
  • Сливки 15-20% – 150 мл
  • Петрушка
  • Пармезан

Способ приготовления

1. В кипящую, подсоленную воду отправляем пасту и отвариваем 15-20 минут.

2. На сковороде растапливаем сливочное масло и на среднем огне обжариваем сначала лук с чесноком, а затем добавляем сладкий перчик.

Орзо с мидиями: как приготовить макароны так, чтобы все думали, что это рис

3. Всыпаем предварительно размороженные мидии, солим, добавляем специи и хорошо перемешиваем.

Орзо с мидиями: как приготовить макароны так, чтобы все думали, что это рис

4. Заливаем сливками комнатной температуры, убавляем огонь до минимума и готовим еще 6-7 минут.

Орзо с мидиями: как приготовить макароны так, чтобы все думали, что это рис

5. В соус отправляем петрушку и пасту орзо, перемешиваем и добавляем натертый на мелкой терке пармезан.

Орзо с мидиями: как приготовить макароны так, чтобы все думали, что это рис

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