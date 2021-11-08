Тыквенные панкейки, которые следует приготовить каждому: идеальный вариант
Панкейки на завтрак без возражений любят все. Ароматные и нежные они способны влюбить в себя привередливого гурмана. Но, оказывается, блюдо можно приготовить совсем по-новому. И не менее вкусно.
Фудблогер Екатерина Кудляк поделилась рецептом осенних панкейков, которые следует приготовить. Опубликовано в Instagram.
Тыквенные панкейки Ингредиенты:
Тыквенное пюре – 140 г
Яйца – 2 шт
Молоко – 250 мл
Сахар – 2-3 ст. л.
Корица – 1/2 ч. л.
Мука – 200 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Соль
Способ приготовления:
Смешать муку, корицу, разрыхлитель и соль.
В отдельной миске взбить молоко, яйца, сахар и пюре.
Всыпать сухую массу и хорошо вымешать, чтобы не было комочков.
Жарить на сухой сковороде или в небольшом количестве масла.
Подавать с любимым вареньем, нутеллой или арахисовой пастой.
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