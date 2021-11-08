Тыквенные панкейки, которые следует приготовить каждому: идеальный вариант

Панкейки на завтрак без возражений любят все. Ароматные и нежные они способны влюбить в себя привередливого гурмана. Но, оказывается, блюдо можно приготовить совсем по-новому. И не менее вкусно.

Фудблогер Екатерина Кудляк поделилась рецептом осенних панкейков, которые следует приготовить. Опубликовано в Instagram.

Тыквенные панкейки Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 140 г

Яйца – 2 шт

Молоко – 250 мл

Сахар – 2-3 ст. л.

Корица – 1/2 ч. л.

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль

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Способ приготовления:

Смешать муку, корицу, разрыхлитель и соль. В отдельной миске взбить молоко, яйца, сахар и пюре. Всыпать сухую массу и хорошо вымешать, чтобы не было комочков. Жарить на сухой сковороде или в небольшом количестве масла.

Подавать с любимым вареньем, нутеллой или арахисовой пастой.

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