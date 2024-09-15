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Осенний сливовый пирог к чаю: тесто элементарное и получается пышным
Пирог со сливами – это отличный вариант осенней выпечки к чаю. Начинка получается в меру сладкой и очень сочной. А тесто даже не придется вымешивать.
Идея приготовления рыхлого сливового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Понравится всем.
Ингредиенты:
- сахар – 150 г
- мука – 180 г
- яйца – 3 шт.
- масло – 60 г
- сметана – 1 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- щепотка соли
- ванилин
- сок из половины лимона
- сливы – 6-8 шт
Способ приготовления:
1. Смешать с помощью венчика яйца, сахар и соль.
2. Добавить сок лимона, перемешать.
3. Влить растопленное сливочное масло, перемешать.
4. В конце всыпать муку, разрыхлитель, ванилин, замесить тесто и перелить на противень, застеленный пергаментом.
5. Сверху выложить половинки слив.
6. Поставить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
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