Осенний сливовый пирог к чаю: тесто элементарное и получается пышным

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Осенний сливовый пирог к чаю: тесто элементарное и получается пышным

Пирог со сливами – это отличный вариант осенней выпечки к чаю. Начинка получается в меру сладкой и очень сочной. А тесто даже не придется вымешивать.

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Идея приготовления рыхлого сливового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Понравится всем.

Осенний сливовый пирог к чаю: тесто элементарное и получается пышным

Ингредиенты:

  • сахар – 150 г
  • мука – 180 г
  • яйца – 3 шт.
  • масло – 60 г
  • сметана – 1 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • щепотка соли
  • ванилин
  • сок из половины лимона
  • сливы – 6-8 шт

Способ приготовления:

Осенний сливовый пирог к чаю: тесто элементарное и получается пышным

1. Смешать с помощью венчика яйца, сахар и соль.

2. Добавить сок лимона, перемешать.

Осенний сливовый пирог к чаю: тесто элементарное и получается пышным

3. Влить растопленное сливочное масло, перемешать.

Осенний сливовый пирог к чаю: тесто элементарное и получается пышным

4. В конце всыпать муку, разрыхлитель, ванилин, замесить тесто и перелить на противень, застеленный пергаментом.

Осенний сливовый пирог к чаю: тесто элементарное и получается пышным

5. Сверху выложить половинки слив.

6. Поставить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

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