Пирог со сливами – это отличный вариант осенней выпечки к чаю. Начинка получается в меру сладкой и очень сочной. А тесто даже не придется вымешивать.

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Идея приготовления рыхлого сливового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Понравится всем.

Ингредиенты:

сахар – 150 г

мука – 180 г

яйца – 3 шт.

масло – 60 г

сметана – 1 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

щепотка соли

ванилин

сок из половины лимона

сливы – 6-8 шт

Способ приготовления:

1. Смешать с помощью венчика яйца, сахар и соль.

2. Добавить сок лимона, перемешать.

3. Влить растопленное сливочное масло, перемешать.

4. В конце всыпать муку, разрыхлитель, ванилин, замесить тесто и перелить на противень, застеленный пергаментом.

5. Сверху выложить половинки слив.

6. Поставить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

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