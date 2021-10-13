Осетинский пирог: элементарное блюдо, к которому подойдет любая начинка
Если нужно удивить гостей изысканной и вкусной едой, а продуктов и времени мало – стоит приготовить осетинский пирог. Сюда подойдет любая начинка – как соленая, так и сладкая. Тесто готовится элементарно просто и не требует лишних усилий.
Редакция FoodOboz делится идеей приготовления сытного осетинского пирога с картофельной начинкой от фудблогера vicky.chuii. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты для теста:
соль – 1 ч.л
сухие дрожжи – 4 г
сливочное масло – 50 г
Ингредиенты для начинки:
картофельное пюре – 300 г
сыр – 500 г
сметана – 100 г
зелень, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Смешать между собой муку, сахар, соль и дрожжи.
В теплое молоко добавить растопленное масло и сухие ингредиенты.
Замесить тесто, поставить в теплое место на 1,5-2 часа.
Сварить и растолочь картофель, добавить натертый сыр, зелень, соль, перец и сметану.
Все хорошо перемешать.
Тесто разделить на 3 равные части, из каждой части шарик.
Немного раскатать, в середину выложить начинку, защипать и разровнять руками в пласт, толщиной примерно 2 см.
Выложить на противень, поставить в разогретую духовку до 200 градусов.
Выпекать до готовности.
Готовый пирог смазать сливочным маслом.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: