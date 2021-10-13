Осетинский пирог: элементарное блюдо, к которому подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
470
Осетинский пирог: элементарное блюдо, к которому подойдет любая начинка

Если нужно удивить гостей изысканной и вкусной едой, а продуктов и времени мало – стоит приготовить осетинский пирог. Сюда подойдет любая начинка – как соленая, так и сладкая. Тесто готовится элементарно просто и не требует лишних усилий.

Редакция FoodOboz делится идеей приготовления сытного осетинского пирога с картофельной начинкой от фудблогера vicky.chuii. Опубликовано на странице в Instagram.

Приготовление осетинского пирога

Ингредиенты для теста:

Видео дня

  • соль – 1 ч.л

  • сухие дрожжи – 4 г

  • сливочное масло – 50 г

Ингредиенты для начинки:

Ингредиенты для начинки: картофель и сыр

  • картофельное пюре – 300 г

  • сыр – 500 г

  • сметана – 100 г

  • зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешать между собой муку, сахар, соль и дрожжи.

  2. В теплое молоко добавить растопленное масло и сухие ингредиенты.

  3. Замесить тесто, поставить в теплое место на 1,5-2 часа.

  4. Сварить и растолочь картофель, добавить натертый сыр, зелень, соль, перец и сметану.

  5. Все хорошо перемешать.

  6. Тесто разделить на 3 равные части, из каждой части шарик.

  7. Немного раскатать, в середину выложить начинку, защипать и разровнять руками в пласт, толщиной примерно 2 см.

  8. Выложить на противень, поставить в разогретую духовку до 200 градусов.

  9. Выпекать до готовности.

  10. Готовый пирог смазать сливочным маслом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты