Осетинский пирог: элементарное блюдо, к которому подойдет любая начинка

Если нужно удивить гостей изысканной и вкусной едой, а продуктов и времени мало – стоит приготовить осетинский пирог. Сюда подойдет любая начинка – как соленая, так и сладкая. Тесто готовится элементарно просто и не требует лишних усилий.

Редакция FoodOboz делится идеей приготовления сытного осетинского пирога с картофельной начинкой от фудблогера vicky.chuii. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты для теста:

молоко – 400 мл

мука – 500 г

сахар – 1 ст.л

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соль – 1 ч.л

сухие дрожжи – 4 г

сливочное масло – 50 г

Ингредиенты для начинки:

картофельное пюре – 300 г

сыр – 500 г

сметана – 100 г

зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Смешать между собой муку, сахар, соль и дрожжи. В теплое молоко добавить растопленное масло и сухие ингредиенты. Замесить тесто, поставить в теплое место на 1,5-2 часа. Сварить и растолочь картофель, добавить натертый сыр, зелень, соль, перец и сметану. Все хорошо перемешать. Тесто разделить на 3 равные части, из каждой части шарик. Немного раскатать, в середину выложить начинку, защипать и разровнять руками в пласт, толщиной примерно 2 см. Выложить на противень, поставить в разогретую духовку до 200 градусов. Выпекать до готовности. Готовый пирог смазать сливочным маслом.

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