Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром

Осетинский пирог – это очень простая популярная выпечка. Тесто универсальное, и с ним сочетается любая любимая начинка. Но весной всегда хочется чего-нибудь легкого и питательного. Поэтому лучший вариант – это много зелени и сыра.

Идея приготовления осетинского пирога с зеленью опубликована на кулинарной странице vsi_recepty (все_рецепты) в Instagram. В этом варианте используется именно шпинат.

Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром

Ингредиенты для теста (на 3 пирога):

  • мука – 300 г
  • сухие дрожжи – 5 г
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  • соль – 1/2 ч.л
  • сахар – 10 г
  • молоко – 240 г
  • сметана – 60 г
  • масло

Ингредиенты для начинки:

  • шпинат – 300 г
  • сыр сулугуни – 250 г
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром

1. Муку просеять в емкость, добавить сухие дрожжи, соль, сахар и перемешать.

2. Молоко и сметану подогреть до комнатной температуры (главное не перегреть).

3. К сухим ингредиентам добавить молоко и сметану. Замесить тесто.

Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром

4. Вымешивать в комбайне или вручную периодически смазывая поверхность растительным маслом, в течение 10-15 минут.

5. Емкость для теста смазать растительным маслом и переложить тесто. Оставить на час. Через 30 минут немного вымешать тесто.

Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром

6. Для начинки выпарить из шпината лишнюю влагу, посолить, поперчить, дать остыть 10 мин., Натереть сыр и смешать со шпинатом.

7. Тесто и начинку разделить на 3 части, немного раскатать шарик из теста, в центр положить начинку и закрепить края.

8. Переложить тесто на пергаментную бумагу и сделать в центре небольшое отверстие для выхода пара.

Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром

9. Выпекать 12-15 минут при температуре 220 градусов.

10. Готовый пирог смазать кусочком сливочного масла.

Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром

11. Подавать горкой из трех штук.

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