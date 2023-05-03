Осетинский пирог – это очень простая популярная выпечка. Тесто универсальное, и с ним сочетается любая любимая начинка. Но весной всегда хочется чего-нибудь легкого и питательного. Поэтому лучший вариант – это много зелени и сыра.

Идея приготовления осетинского пирога с зеленью опубликована на кулинарной странице vsi_recepty (все_рецепты) в Instagram. В этом варианте используется именно шпинат.

Ингредиенты для теста (на 3 пирога):

мука – 300 г

сухие дрожжи – 5 г

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соль – 1/2 ч.л

сахар – 10 г

молоко – 240 г

сметана – 60 г

масло

Ингредиенты для начинки:

шпинат – 300 г

сыр сулугуни – 250 г

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Муку просеять в емкость, добавить сухие дрожжи, соль, сахар и перемешать.

2. Молоко и сметану подогреть до комнатной температуры (главное не перегреть).

3. К сухим ингредиентам добавить молоко и сметану. Замесить тесто.

4. Вымешивать в комбайне или вручную периодически смазывая поверхность растительным маслом, в течение 10-15 минут.

5. Емкость для теста смазать растительным маслом и переложить тесто. Оставить на час. Через 30 минут немного вымешать тесто.

6. Для начинки выпарить из шпината лишнюю влагу, посолить, поперчить, дать остыть 10 мин., Натереть сыр и смешать со шпинатом.

7. Тесто и начинку разделить на 3 части, немного раскатать шарик из теста, в центр положить начинку и закрепить края.

8. Переложить тесто на пергаментную бумагу и сделать в центре небольшое отверстие для выхода пара.

9. Выпекать 12-15 минут при температуре 220 градусов.

10. Готовый пирог смазать кусочком сливочного масла.

11. Подавать горкой из трех штук.

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