Осетинский пирог за 15 минут: с сезонной зеленью и сыром
Осетинский пирог – это очень простая популярная выпечка. Тесто универсальное, и с ним сочетается любая любимая начинка. Но весной всегда хочется чего-нибудь легкого и питательного. Поэтому лучший вариант – это много зелени и сыра.
Идея приготовления осетинского пирога с зеленью опубликована на кулинарной странице vsi_recepty (все_рецепты) в Instagram. В этом варианте используется именно шпинат.
Ингредиенты для теста (на 3 пирога):
- мука – 300 г
- сухие дрожжи – 5 г
- соль – 1/2 ч.л
- сахар – 10 г
- молоко – 240 г
- сметана – 60 г
- масло
Ингредиенты для начинки:
- шпинат – 300 г
- сыр сулугуни – 250 г
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Муку просеять в емкость, добавить сухие дрожжи, соль, сахар и перемешать.
2. Молоко и сметану подогреть до комнатной температуры (главное не перегреть).
3. К сухим ингредиентам добавить молоко и сметану. Замесить тесто.
4. Вымешивать в комбайне или вручную периодически смазывая поверхность растительным маслом, в течение 10-15 минут.
5. Емкость для теста смазать растительным маслом и переложить тесто. Оставить на час. Через 30 минут немного вымешать тесто.
6. Для начинки выпарить из шпината лишнюю влагу, посолить, поперчить, дать остыть 10 мин., Натереть сыр и смешать со шпинатом.
7. Тесто и начинку разделить на 3 части, немного раскатать шарик из теста, в центр положить начинку и закрепить края.
8. Переложить тесто на пергаментную бумагу и сделать в центре небольшое отверстие для выхода пара.
9. Выпекать 12-15 минут при температуре 220 градусов.
10. Готовый пирог смазать кусочком сливочного масла.
11. Подавать горкой из трех штук.
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