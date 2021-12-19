Ошибки, которые испортят ваши макароны: их допускают все

Макароны – это совсем элементарная пища, но даже такой продукт очень легко испортить. В результате можно получить один сплошной ком, который больше похож на кашу. Поэтому для того, чтобы такого не произошло, следует изменить технологию, к которой все так привыкли.

Советы приготовления качественных макаронов опубликовало американское издание Taste.

Продукт не должен быть переваренным

Макароны должны быть немного жесткими. Поэтому следует их готовить именно по тому времени, которое указано на упаковке – не дольше. За минуту до окончания проверить на вкус.

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Без соотношений

Нет точного соотношения макаронов и воды. Просто нужно выбирать большую кастрюлю, в которой макароны будут свободно плавать, и в которую поместится много жидкости.

Что предотвращает слипание макаронов

Во время приготовления продукт следует регулярно помешивать. Так он не будет слипаться, а также не будут образовываться комочки.

Добавление масла

Многие думают, что во время приготовления следует добавить масло в воду, чтобы макароны не слипались.

Однако это не очень правильное решение, потому что на блюде образуется неприятная пленка.

Сцеживание воды

Воду, в которой варились макароны, не следует выливать. Во-первых, нужно убедиться, что вы добавили в нее соль. Во-вторых, ее можно использовать для разрежения соуса, который вы выбираете для своего блюда.

Промывание готовых макаронов

Это действие никак не помогает тому, чтобы макароны не слипались. При этом вкусовые качества будут хуже, а также смывается крахмал, который удачно сочетает макароны с соусом.

Соответствие вкусов

Макароны бывают разными, поэтому к конкретному виду подходит свой соус. Спагетти хорошо сочетается с болоньезе, а также со сливочными соусами. Если у вас короткие макароны в форме трубочки, следует подумать об использовании густых овощных соусов. Форма ленты или хребты ригатон хорошо сочетаются с мясным рагу.

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