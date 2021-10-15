Три распространенных ошибки, которые испортят овощи

О пользе овощей и о том, что их надо есть чаще – знают все. А вот как правильно их готовить, пожалуй, не каждый. Хозяйки нередко, работая с овощами, допускают такие ошибки, что от нашумевшей пользы остается почти ничего. И главное то, что сами они об этом даже не подозревают.

Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, которые могут испортить овощи, опираясь на информацию сайта EatThis.

Ошибка 1. Вы допускаете ее тогда, когда длительное время нагреваете овощи. Банально, но факт – тем самым вы разрушаете большинство полезных веществ. Говорят, что это касается и варки – водорастворимые микроэлементы, такие как рибофлавин, витамины В и С поглощаются водой, которую же потом вы спускаете в канализацию. Какой еще способ испортить овощи? Фритюр. И на сколько бы полезными ни были овощи, они никак не смогут исправить вред, нанесенный лишним жиром.

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Ошибка 2. Вы допускаете ее тогда, когда выжимаете сок. Да, приготовление сока в разы лучше, чем фритюр. Тем не менее, когда овощи проходят через соковыжималку, их богатая клетчаткой кожура, а также мякоть не остаются. А именно они позволяют повысить ощущение сытости. Но есть и хорошие новости: овощные витамины, фитонутриенты и макроэлементы все же попадают в вашу чашку. А вот вместо соковыжималки лучше присмотритесь к блендеру.

Ошибка 3. Вы допускаете ее тогда, когда выбрасываете полезные составляющие. А теперь признавайтесь, как часто вы срезали стебель и листья брокколи и, не думая, выбрасывали их в помойку? То же самое касается и кожуры огурца или картофеля. На самом деле все то, что вы привыкли выбрасывать является источником уникальных питательных веществ, которых нет в других частях овоща. Именно они имеют высокую концентрацию витаминов. Где же использовать эти части? Все просто: супы, салаты или жаркое.

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