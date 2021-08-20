Видео дня
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
Друзья, пока еще сезон, самое время заморозить на зиму овощи и зелень!
Овощи и зелень для заморозки:
кабачки
баклажаны
сладкий перец
кукуруза
брокколи
цветная капуста
стручковая фасоль
зелень
Храниться овощи могут в морозилке аж до следующего лета. Перед приготовлением их не обязательно размораживать.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.
Источник:Instagram Лизы Глинской