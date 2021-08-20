Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму

Лиза Глинская
Лиза Глинская
FoodOboz / Мнения
671
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму

Друзья, пока еще сезон, самое время заморозить на зиму овощи и зелень!

Овощи и зелень для заморозки:

  • кабачки

  • баклажаны

  • сладкий перец

  • кукуруза

  • брокколи

  • цветная капуста

  • стручковая фасоль

  • зелень

Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
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Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму
Основные правила заморозки овощей и зелени на зиму

Храниться овощи могут в морозилке аж до следующего лета. Перед приготовлением их не обязательно размораживать.

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Источник:Instagram Лизы Глинской

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