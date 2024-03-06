Осталось немного фарша: что можно быстро и вкусно из него приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Осталось немного фарша: что можно быстро и вкусно из него приготовить

Если вы готовили пельмени или чебуреки и осталось чуть-чуть фарша – не стоит его еще раз замораживать. Сразу можно сделать очень простое блюдо всего за несколько минут. В основе грибы, а также не забудьте о сыре.

Идея приготовления грибных болей с фаршем и сыром на обед опубликована на странице фудблогера Анны Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Осталось немного фарша: что можно быстро и вкусно из него приготовить

Ингредиенты:

  • шампиньоны (большие) – 10 шт
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  • фарш свиной – 300 г + соль, перец, чеснок
  • сыр сулугуни или моцарелла – 100 г
  • масло

Способ приготовления:

Осталось немного фарша: что можно быстро и вкусно из него приготовить

1. У грибов вынуть ножки.

2. Положить внутрь кубик моцареллы.

Осталось немного фарша: что можно быстро и вкусно из него приготовить

3. Накрыть сверху фаршем.

4. Обвалять сначала в муке, затем в яйце и сухарях.

Осталось немного фарша: что можно быстро и вкусно из него приготовить

5. Выложить грибы на противень, застеленный пергаментом.

6. Полить оливковым маслом.

Осталось немного фарша: что можно быстро и вкусно из него приготовить

7. Поставить запекаться на 30 минут.

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