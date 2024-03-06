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Осталось немного фарша: что можно быстро и вкусно из него приготовить
Если вы готовили пельмени или чебуреки и осталось чуть-чуть фарша – не стоит его еще раз замораживать. Сразу можно сделать очень простое блюдо всего за несколько минут. В основе грибы, а также не забудьте о сыре.
Идея приготовления грибных болей с фаршем и сыром на обед опубликована на странице фудблогера Анны Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- шампиньоны (большие) – 10 шт
- фарш свиной – 300 г + соль, перец, чеснок
- сыр сулугуни или моцарелла – 100 г
- масло
Способ приготовления:
1. У грибов вынуть ножки.
2. Положить внутрь кубик моцареллы.
3. Накрыть сверху фаршем.
4. Обвалять сначала в муке, затем в яйце и сухарях.
5. Выложить грибы на противень, застеленный пергаментом.
6. Полить оливковым маслом.
7. Поставить запекаться на 30 минут.
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