Осталось тесто после вареников: что приготовить
Если у вас осталось тесто после приготовления вареников, а начинки уже нет – можно сделать сытные улитки. Для начинки отлично подойдет фарш. А для сочности можно добавить томатную пасту.
Идея приготовления улиток из теста, которое осталось после приготовления вареников, опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш
- зеленый лук
- сметана
- томатная паста
- кетчуп/соус
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Готовим обычное тесто для вареников.
2. Раскатываем, смазываем томатным соусом/кетчупом и распределяем начинку (фарш, зеленый лук, соль, перец).
3. Заворачиваем рулетом и нарезаем кусочками.
4. Поджариваем (не обязательно), выкладываем в форму для запекания.
5. Готовим заливку из воды, сметаны, томатной пасты+соль, специи по вкусу.
6. Заливаем рулетики и запекаем 20-30 минут при температуре 180 градусов.
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