Если у вас осталось тесто после приготовления вареников, а начинки уже нет – можно сделать сытные улитки. Для начинки отлично подойдет фарш. А для сочности можно добавить томатную пасту.

Идея приготовления улиток из теста, которое осталось после приготовления вареников, опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram.

Ингредиенты:

фарш

зеленый лук

сметана

томатная паста

кетчуп/соус

соль, специи

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Способ приготовления:

1. Готовим обычное тесто для вареников.

2. Раскатываем, смазываем томатным соусом/кетчупом и распределяем начинку (фарш, зеленый лук, соль, перец).

3. Заворачиваем рулетом и нарезаем кусочками.

4. Поджариваем (не обязательно), выкладываем в форму для запекания.

5. Готовим заливку из воды, сметаны, томатной пасты+соль, специи по вкусу.

6. Заливаем рулетики и запекаем 20-30 минут при температуре 180 градусов.

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