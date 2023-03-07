Осталось тесто после вареников: что приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Осталось тесто после вареников: что приготовить

Если у вас осталось тесто после приготовления вареников, а начинки уже нет – можно сделать сытные улитки. Для начинки отлично подойдет фарш. А для сочности можно добавить томатную пасту.

Идея приготовления улиток из теста, которое осталось после приготовления вареников, опубликована на странице фудблогера Елены Мазур (lenna_mazur) в Instagram.

Осталось тесто после вареников: что приготовить

Ингредиенты:

  • фарш
  • зеленый лук
  • сметана
  • томатная паста
  • кетчуп/соус
  • соль, специи
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Способ приготовления:

Осталось тесто после вареников: что приготовить

1. Готовим обычное тесто для вареников.

2. Раскатываем, смазываем томатным соусом/кетчупом и распределяем начинку (фарш, зеленый лук, соль, перец).

 

3. Заворачиваем рулетом и нарезаем кусочками.

4. Поджариваем (не обязательно), выкладываем в форму для запекания.

 

5. Готовим заливку из воды, сметаны, томатной пасты+соль, специи по вкусу.

6. Заливаем рулетики и запекаем 20-30 минут при температуре 180 градусов.

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