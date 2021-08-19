Острая аджика без варки – самый простой способ приготовления вкусного зимнего угощения

Аджика – вкуснейшая приправа ко многих блюдам, особенно мясным. Она очень пряная, острая, ароматная и самое главное – очень просто готовится дома.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом острой сырой аджики без варки, которая будет отличным и зимним и осенним угощением.

Ингредиенты:

сладкий перец – 500 г

яблоки – 100 г

чеснок – 100 г

морковь – 100 г

горький перец – 50 г

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соль – 20 г

сахар – 10 г

уксус – 50 мл

Способ приготовления:

Помойте все овощи, из перца удалите семена, если не хотите, чтобы соус был очень острым. Яблоки помойте и достаньте сердцевину, порежьте дольками. Сладкий перец почистите и порежьте большими кусками. Морковь разрежьте пополам. Почистите чеснок. Все ингредиенты сложите в блендер и взбейте до однородности, можно использовать и мясорубку. В готовое смесь добавьте сахар, соль, перемешайте и обязательно дайте настоятся 10-15 минут, добавьте уксус. После – разлейте аджику по банкам, хранить нужно в холодильнике.

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