Острая аджика без варки – самый простой способ приготовления вкусного зимнего угощения
Аджика – вкуснейшая приправа ко многих блюдам, особенно мясным. Она очень пряная, острая, ароматная и самое главное – очень просто готовится дома.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом острой сырой аджики без варки, которая будет отличным и зимним и осенним угощением.
Ингредиенты:
сладкий перец – 500 г
яблоки – 100 г
чеснок – 100 г
морковь – 100 г
горький перец – 50 г
соль – 20 г
сахар – 10 г
уксус – 50 мл
Способ приготовления:
Помойте все овощи, из перца удалите семена, если не хотите, чтобы соус был очень острым.
Яблоки помойте и достаньте сердцевину, порежьте дольками.
Сладкий перец почистите и порежьте большими кусками.
Морковь разрежьте пополам.
Почистите чеснок.
Все ингредиенты сложите в блендер и взбейте до однородности, можно использовать и мясорубку.
В готовое смесь добавьте сахар, соль, перемешайте и обязательно дайте настоятся 10-15 минут, добавьте уксус.
После – разлейте аджику по банкам, хранить нужно в холодильнике.
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