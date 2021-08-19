Острая аджика без варки – самый простой способ приготовления вкусного зимнего угощения

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя аджика

Аджика – вкуснейшая приправа ко многих блюдам, особенно мясным. Она очень пряная, острая, ароматная и самое главное – очень просто готовится дома.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом острой сырой аджики без варки, которая будет отличным и зимним и осенним угощением.

Продукты для домашней аджики

Ингредиенты:

  • сладкий перец – 500 г

  • яблоки – 100 г

  • чеснок – 100 г

  • морковь – 100 г

  • горький перец – 50 г

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  • соль – 20 г

  • сахар – 10 г

  • уксус – 50 мл

Способ приготовления:

  1. Помойте все овощи, из перца удалите семена, если не хотите, чтобы соус был очень острым.

  2. Яблоки помойте и достаньте сердцевину, порежьте дольками.

  3. Сладкий перец почистите и порежьте большими кусками.

  4. Морковь разрежьте пополам.

  5. Почистите чеснок.

  6. Все ингредиенты сложите в блендер и взбейте до однородности, можно использовать и мясорубку.

  7. В готовое смесь добавьте сахар, соль, перемешайте и обязательно дайте настоятся 10-15 минут, добавьте уксус.

  8. После – разлейте аджику по банкам, хранить нужно в холодильнике.

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