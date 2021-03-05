Ужин за 30 минут: паста с курицей и острыми колбасками

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz продолжает делиться максимально простыми блюдами, приготовить которые способен даже малолетний ребенок. Сегодня мы рассказываем, как приготовить пасту с курицей и острыми колбасками чоризо – рецептом этого блюда на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

Понадобится:

паста – 60 г

сыр Чеддер – 100 г

сыр Эмменталь – 100 г

чоризо – 40 г

вареная курица – 150 г

оливковое масло – 1 ст. л.

мука – 20 г

молоко или сливки – 250 мл

порошок чили – 1/2 ч.л.

соль – по вкусу

Как готовить:

На разогретую сковороду добавить оливковое масло и чоризо. Обжарить. Добавить муку, влить молоко или сливки. Жарить на медленном огне, постоянно помешивая. Следите, чтобы в массе не было комочков. Добавить чили, сыр Эмменталь, отваренную курицу, перемешать. Макароны отварить до состояния al dente. Добавить их в готовый соус на сковороде. Немного протушить, выложить в форму для выпекания. Добавить воды, хорошо перемешать, засыпать тертым сыром Чеддер. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Подавать горячими, украсив зеленью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 49-летний Эктор Хименес-Браво в подростковом возрасте три раза пытался покончить с собой, так как сильно переживал из-за давления семьи.

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