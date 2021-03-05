Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Ужин за 30 минут: паста с курицей и острыми колбасками

Читать материал на украинском

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz продолжает делиться максимально простыми блюдами, приготовить которые способен даже малолетний ребенок. Сегодня мы рассказываем, как приготовить пасту с курицей и острыми колбасками чоризо – рецептом этого блюда на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

Понадобится:

  • паста – 60 г

  • сыр Чеддер – 100 г

  • сыр Эмменталь – 100 г

  • чоризо – 40 г

  • вареная курица – 150 г

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • мука – 20 г

  • молоко или сливки – 250 мл

  • порошок чили – 1/2 ч.л.

  • соль – по вкусу

Как готовить:

  1. На разогретую сковороду добавить оливковое масло и чоризо. Обжарить.

  2. Добавить муку, влить молоко или сливки. Жарить на медленном огне, постоянно помешивая. Следите, чтобы в массе не было комочков.

  3. Добавить чили, сыр Эмменталь, отваренную курицу, перемешать.

  4. Макароны отварить до состояния al dente. Добавить их в готовый соус на сковороде. Немного протушить, выложить в форму для выпекания.

  5. Добавить воды, хорошо перемешать, засыпать тертым сыром Чеддер. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

  6. Подавать горячими, украсив зеленью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 49-летний Эктор Хименес-Браво в подростковом возрасте три раза пытался покончить с собой, так как сильно переживал из-за давления семьи.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Персона
Эктор Хименес-Браво
Теги
рецепт ужин за 30 минут
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz