Острая сырая аджика за 15 минут: самый легкий рецепт соуса без варки

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Острая сырая аджика за 15 минут: самый легкий рецепт соуса без варки

Аджика – популярная грузинская приправа, которую готовят в вареном и сыром виде. Основа соуса – помидоры, сладкий и острый перец. Для пикантного и насыщенного вкуса приправу можно дополнить чесноком, хреном и даже яблоками.

В одном из кулинарных блогов (bonitavkusnoo) в Instagram был опубликован рецепт сырой аджики с чесноком, которую не нужно варить.

Рецепт сырой аджики

Ингредиенты:

  • помидоры – 1,5 кг
  • перец болгарский – 500 г
  • лук – 500 г
  • острый перец – 2 шт
  • чеснок – 1\2 ст.
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  • уксус – 50 г
  • соль – 50 г
  • сахар – 50 г
  • масло растительное – 50 г

Способ приготовления:

1. Помыть и почистить помидоры, перец, лук и чеснок, нарезать произвольными кусками. Смолоть все овощи через мясорубку.

Сырая домашняя аджика без варки

2. К полученной массе добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Все тщательно перемешать.

Аджика с чесноком, которую можно есть сразу

3. Получившуюся массу разлить в банки и оставить в холодильнике, чтобы соус настоялся. В дальнейшем хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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