Острая сырая аджика за 15 минут: самый легкий рецепт соуса без варки
Аджика – популярная грузинская приправа, которую готовят в вареном и сыром виде. Основа соуса – помидоры, сладкий и острый перец. Для пикантного и насыщенного вкуса приправу можно дополнить чесноком, хреном и даже яблоками.
В одном из кулинарных блогов (bonitavkusnoo) в Instagram был опубликован рецепт сырой аджики с чесноком, которую не нужно варить.
Ингредиенты:
- помидоры – 1,5 кг
- перец болгарский – 500 г
- лук – 500 г
- острый перец – 2 шт
- чеснок – 1\2 ст.
- уксус – 50 г
- соль – 50 г
- сахар – 50 г
- масло растительное – 50 г
Способ приготовления:
1. Помыть и почистить помидоры, перец, лук и чеснок, нарезать произвольными кусками. Смолоть все овощи через мясорубку.
2. К полученной массе добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Все тщательно перемешать.
3. Получившуюся массу разлить в банки и оставить в холодильнике, чтобы соус настоялся. В дальнейшем хранить в холодильнике. Приятного аппетита!
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