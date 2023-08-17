Аджика – популярная грузинская приправа, которую готовят в вареном и сыром виде. Основа соуса – помидоры, сладкий и острый перец. Для пикантного и насыщенного вкуса приправу можно дополнить чесноком, хреном и даже яблоками.

В одном из кулинарных блогов (bonitavkusnoo) в Instagram был опубликован рецепт сырой аджики с чесноком, которую не нужно варить.

Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг

перец болгарский – 500 г

лук – 500 г

острый перец – 2 шт

чеснок – 1\2 ст.

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уксус – 50 г

соль – 50 г

сахар – 50 г

масло растительное – 50 г

Способ приготовления:

1. Помыть и почистить помидоры, перец, лук и чеснок, нарезать произвольными кусками. Смолоть все овощи через мясорубку.

2. К полученной массе добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Все тщательно перемешать.

3. Получившуюся массу разлить в банки и оставить в холодильнике, чтобы соус настоялся. В дальнейшем хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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