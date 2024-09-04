Остро-кислый соус из квасной сливы: как приготовить дома пикантное дополнение к блюдам
Сейчас в разгар сезон сливы. А это значит, что из этого плода хозяйки будут готовить много разнообразных блюд, десертов и заготовок на зиму.
А вот фудблогер Эдуард Насыров в своем Instagram рассказал рецепт приготовления остро-кислого соуса из квасной сливы. Готовится просто и имеет отличный вкус, который будет подходить ко многим блюдам, утверждает кулинар.
Ингредиенты
- Слива – 500 гр
- Чили – 2 шт
- Вода – 500 мл
- Соль – 1,5 гр
- Сахар\мед – 1 ч.л.
- Яблочный уксус – 1 ст.л.
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Масло растительное – 100 мл
- Томатная паста – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Сливы разрезать пополам, сложить в банку, добавить чили, влить воду и добавить соль, перемешать. Надо, чтобы вода накрывала сливы.
2. Банк закрыть и оставить на 5-7 дней для ферментации.
3. Слить рассол (оставив 70 мл).
4. Составить все ингредиенты и 70 мл рассола в чашу блендером и пробить до однородности.
5. Масло вливать отдельно, тонкой струйкой. Довести по вкусу солью.
6. Готовый соус разлить по бутылочкам, хранить в холодильнике до 3 месяцев.
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