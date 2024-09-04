Сейчас в разгар сезон сливы. А это значит, что из этого плода хозяйки будут готовить много разнообразных блюд, десертов и заготовок на зиму.

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А вот фудблогер Эдуард Насыров в своем Instagram рассказал рецепт приготовления остро-кислого соуса из квасной сливы. Готовится просто и имеет отличный вкус, который будет подходить ко многим блюдам, утверждает кулинар.

Ингредиенты

Слива – 500 гр

Чили – 2 шт

Вода – 500 мл

Соль – 1,5 гр

Сахар\мед – 1 ч.л.

Яблочный уксус – 1 ст.л.

Копченая паприка – 1 ч.л.

Масло растительное – 100 мл

Томатная паста – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Сливы разрезать пополам, сложить в банку, добавить чили, влить воду и добавить соль, перемешать. Надо, чтобы вода накрывала сливы.

2. Банк закрыть и оставить на 5-7 дней для ферментации.

3. Слить рассол (оставив 70 мл).

4. Составить все ингредиенты и 70 мл рассола в чашу блендером и пробить до однородности.

5. Масло вливать отдельно, тонкой струйкой. Довести по вкусу солью.

6. Готовый соус разлить по бутылочкам, хранить в холодильнике до 3 месяцев.

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