Остро-сладкий соус из болгарского перца: отлично подойдет к шашлыку и овощам на гриле.
Если вы любите во время обеда добавить к основному блюду остроты, следует обратить внимание на этот рецепт. Остро-сладкий соус, представленный в нем, никогда не перебьет вкус блюда, а только поможет ему полностью раскрыться.
Как приготовить остро-сладкий соус так, чтобы им можно было наслаждаться всю зиму, в Instagram рассказала фудблогер Марианна Рыжмань. Она утверждает, что соус станет идеальным дополнением к шашлыку, а также овощам на гриле.
Ингредиенты
- Перец болгарский – 600 гр
- Острый перец – 250 гр
- Уксус – 9% - 100 мл
- Соль – 1 ч.л. с горкой
- Сахар – 600 гр
- Крахмал кукурузный – 15 гр
- Вода к крахмалу – 100 мл
Способ приготовления
1. Болгарский и острый перцы перемолоть через мясорубку. Добавить соль и сахар и оставить на 10 минут.
2. Добавить воду и уксус. Положить на плиту и варить 15 минут со времени закипания.
3. Воду смешать с крахмалом и влить в кипящую смесь и варить еще 2-3 минуты.
4. Разлить по стерильным баночкам и укутать и оставить до полного охлаждения.
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