Если вы любите во время обеда добавить к основному блюду остроты, следует обратить внимание на этот рецепт. Остро-сладкий соус, представленный в нем, никогда не перебьет вкус блюда, а только поможет ему полностью раскрыться.

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Как приготовить остро-сладкий соус так, чтобы им можно было наслаждаться всю зиму, в Instagram рассказала фудблогер Марианна Рыжмань. Она утверждает, что соус станет идеальным дополнением к шашлыку, а также овощам на гриле.

Ингредиенты

Перец болгарский – 600 гр

Острый перец – 250 гр

Уксус – 9% - 100 мл

Соль – 1 ч.л. с горкой

Сахар – 600 гр

Крахмал кукурузный – 15 гр

Вода к крахмалу – 100 мл

Способ приготовления

1. Болгарский и острый перцы перемолоть через мясорубку. Добавить соль и сахар и оставить на 10 минут.

2. Добавить воду и уксус. Положить на плиту и варить 15 минут со времени закипания.

3. Воду смешать с крахмалом и влить в кипящую смесь и варить еще 2-3 минуты.

4. Разлить по стерильным баночкам и укутать и оставить до полного охлаждения.

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