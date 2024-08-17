Остро-сладкий соус из болгарского перца: отлично подойдет к шашлыку и овощам на гриле.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Остро-сладкий соус из болгарского перца: отлично подойдет к шашлыку и овощам на гриле.

Если вы любите во время обеда добавить к основному блюду остроты, следует обратить внимание на этот рецепт. Остро-сладкий соус, представленный в нем, никогда не перебьет вкус блюда, а только поможет ему полностью раскрыться.

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Как приготовить остро-сладкий соус так, чтобы им можно было наслаждаться всю зиму, в Instagram рассказала фудблогер Марианна Рыжмань. Она утверждает, что соус станет идеальным дополнением к шашлыку, а также овощам на гриле.

Остро-сладкий соус из болгарского перца: отлично подойдет к шашлыку и овощам на гриле.

Ингредиенты

  • Перец болгарский – 600 гр
  • Острый перец – 250 гр
  • Уксус – 9% - 100 мл
  • Соль – 1 ч.л. с горкой
  • Сахар – 600 гр
  • Крахмал кукурузный – 15 гр
  • Вода к крахмалу – 100 мл

Способ приготовления

1. Болгарский и острый перцы перемолоть через мясорубку. Добавить соль и сахар и оставить на 10 минут.

Остро-сладкий соус из болгарского перца: отлично подойдет к шашлыку и овощам на гриле.

2. Добавить воду и уксус. Положить на плиту и варить 15 минут со времени закипания.

Остро-сладкий соус из болгарского перца: отлично подойдет к шашлыку и овощам на гриле.

3. Воду смешать с крахмалом и влить в кипящую смесь и варить еще 2-3 минуты.

Остро-сладкий соус из болгарского перца: отлично подойдет к шашлыку и овощам на гриле.

4. Разлить по стерильным баночкам и укутать и оставить до полного охлаждения.

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