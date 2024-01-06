Острое пряничное печенье: десерт, который станет настоящей изюминкой праздничного стола
Все с детства просто обожают пряники. Особенно этот десерт вкусен холодными зимними вечерами в сочетании с горячим какао.
Но годы идут, а рецепты и вкусы людей меняются. Так, например, недавно в Instagram фудблогер с ником grennysmith опубликовала совершенно новый рецепт пряников с использованием невероятных ингредиентов.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 70 гр
- Сахар – 100 гр
- Мед – 2 ст.л.
- Молотая гвоздика – 1,5 ч.л.
- Молотая корица – 1 ст.л.
- Молотый кардамон – 1,5 ч.л.
- Молотый имбирь – 1 ст.л.
- Молотый черный перец – ¼ ч.л.
- Мука – 220 гр
- Сола – 0,5 ч.л.
- Вода – 60 мл
Способ приготовления
1. Взбить мед, масло и сахар.
2. Добавить в смесь все специи и хорошо перемешать.
3. Добавить половину муки, указанной в рецепте. Перемешать.
4. Добавить воду и остаток муки.
5. Замесить тесто. Оно должно немного липнуть к рукам.
6. Завернуть тесто в пленку и положить в холодильник на ночь.
7. Припылить поверхность мукой и раскатать тесто.
8. Вырезать нужные формы.
9. Выпекать печенье в течение 10 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
10. Когда печенье немного остынет, следует втереть в него пальцами сахарную пудру.
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