Все с детства просто обожают пряники. Особенно этот десерт вкусен холодными зимними вечерами в сочетании с горячим какао.

Но годы идут, а рецепты и вкусы людей меняются. Так, например, недавно в Instagram фудблогер с ником grennysmith опубликовала совершенно новый рецепт пряников с использованием невероятных ингредиентов.

Ингредиенты

Сливочное масло – 70 гр

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Сахар – 100 гр

Мед – 2 ст.л.

Молотая гвоздика – 1,5 ч.л.

Молотая корица – 1 ст.л.

Молотый кардамон – 1,5 ч.л.

Молотый имбирь – 1 ст.л.

Молотый черный перец – ¼ ч.л.

Мука – 220 гр

Сола – 0,5 ч.л.

Вода – 60 мл

Способ приготовления

1. Взбить мед, масло и сахар.

2. Добавить в смесь все специи и хорошо перемешать.

3. Добавить половину муки, указанной в рецепте. Перемешать.

4. Добавить воду и остаток муки.

5. Замесить тесто. Оно должно немного липнуть к рукам.

6. Завернуть тесто в пленку и положить в холодильник на ночь.

7. Припылить поверхность мукой и раскатать тесто.

8. Вырезать нужные формы.

9. Выпекать печенье в течение 10 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

10. Когда печенье немного остынет, следует втереть в него пальцами сахарную пудру.

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