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Рецепты маринованных грибов: пять быстрых и простых вариантов закуски

  • Рецепт душистых грибов с чесноком

  • Закуска специально к шашлыку

  • Грибы для любителей остренького

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Осень – время грибов, а также различных закусок и солений с ними. OBOZREVATEL предлагает пять вкусных и главное – быстрых рецептов маринованных грибов: с чесноком, с перцем, а также маленькие, на закуску.

Маринованные грибы "к шашлыку"

Этот мгновенный рецепт грибов подойдет и к шашлыку из-за своей пряности, и к обеденному столу в качестве вкусного дополнения.

Ингредиенты:

  • соль 2 ч.л

  • сахар 2 ч.л

  • лавровый лист 3 шт.

  • чеснок 6 зубчиков

  • перец душистый горошком

  • уксус 9%

  • растительное масло

  • вода

  • шампиньоны свежие

Приготовление: Грибы прежде всего, хорошо промываете, если среди них есть крупные – разрезаете пополам, после чего сложите в кастрюлю. В миске смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, перец и лавровый лист. Чеснок разрезаете на 2-3 части и добавляете туда же. Затем выливаете маринад на грибы и доводите до кипения. После этого варите на слабом огне четыре минуты, снимите с огня и остудите. После полного остывания можно перекладывать в миску или в банку для закатки.

Маринованные грибы к шашлыку.
Маринованные грибы к шашлыку. Источник: www.nastroy.net

Маринованные грибы с чесноком

Этот рецепт отличается тем, что помимо вкуса к блюду добавится и пряный аромат чеснока.

Ингредиенты:

  • шампиньоны - 500 г

  • рафинированное подсолнечное масло - 50 мл

  • столовый уксус - 2 ст. л.

  • черный перец горошком - 10 шт.

  • сахар - 1 ч. л.

  • лавровый лист - 2 шт.

  • чеснок - 3 дольки

  • вода - 50 мл.

  • соль - 1 ч. л.

Приготовление: в первую очередь, промываете грибы, но оставляете целыми. В кастрюлю вливаете воду, уксус, добавляете соль, лавровый лист, перец и сахар. Затем крупно разрезанные чеснок и подсолнечное масло. Перемешиваете, добавляете грибы и ставите варить. После этого дожидаетесь закипания и варите пять минут. Затем оставить до остывания.

Грибы острые.
Грибы острые. Источник: poradnuk.com

Маринованные грибы "острые"

Этот рецепт подойдет для любителей острых и пряных закусок.

Ингредиенты:

  • грибы – 1 кг

  • вода – 1 л.

  • поваренная соль – 3 ст. л.

  • сахар – 1 ч. л.

  • чёрный перец горошком – 7 шт.

  • лавровый лист – 4 шт.

  • гвоздика – 5 веточек

  • корица – 1 палочка

  • кардамон – 5 стручков

  • семена укропа (сухие) – 2 ч. л.

  • уксус 9% — 100 мл

  • семена горчицы – 1.5 ст. л.

Приготовление: Грибы очищаете, промываете и заливаете водой, после чего провариваете его 15 минут и сливаете воду. Затем вновь промываете и заливаете 1,5 литра воды, дать закипеть и добавить 200 граммов соли. Затем варите еще 20 минут. За это время смешайте корицу, лавровый лист, горчицу, укроп, кардамон, перец и гвоздику. Маринад доводите до кипения, затем добавляете грибы, после этого – сахарный песок и уксус. Оставляете на маленьком огне на семь минут, а затем выключаете и дожидаетесь, пока грибы остынут.

Грибы маринованные с чесноком.
Грибы маринованные с чесноком. Источник: gribowiki.ru

Маринованные грибы "Минутка"

Эти грибы можно приготовить буквально за 10 минут – идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться.

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 гр

  • растительное масло - 150 гр

  • яблочный уксус 6% - 100 гр

  • чеснок - три зубчика

  • соль - 1 ч.л.

  • сахар - 2 ч.л.

  • лавровый лист - 4 шт

  • перец - смесь

  • зерна горчицы;

  • сухой орегано.

Приготовление: Грибы моете. Затем в отдельной кастрюле смешиваете масло, уксус, соль, сахар, чеснок, специи для маринада. Выкладываете грибы в сковороду, выдавливаете туда чеснок и перемешиваете. Накрывайте крышкой и поставьте на средний огонь, через минуту заливаете маринад, перемешайте и варите еще 4-5 минут.

Грибы минутка.
Грибы минутка. Источник: sovetclub.ru

Грибы "Малютки"

Для этого блюда стоит выбрать грибы маленького размера.

Ингредиенты:

  • шампиньоны 1 кг

  • растительное масло 80 г

  • уксус 9% 100 г

  • вода 100 мл

  • соль 1 ст.л.

  • сахар 1,5 ст.л.

  • кориандр 1 ч.л.

  • горчица 1 ст.л.

  • лук 1-2 шт

  • чеснок 6-7

  • перец душистый 8 шт

  • перец черный 10-20 горошин

  • лавровый лист 2-3 шт

Приготовление: Маленькие грибочки положите в кастрюлю, затем лук. Все специи и лук добавляете в кастрюлю, добавить 100 мл. воды и 80 мл. растительного масла. Варите на медленном огне – доведите до кипения, затем оставляете на 6-7 минут.

грибы маринованные.
Грибы маринованные. Источник: gorchev.spb.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, грибы можно за зиму замораживать. Однако важно знать несколько главных нюансов, которые могут повлиять на хранение и структуру продукта.

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Автор
Марина Гонтарь Марина Гонтарь
Тема
Рецепты
Место
Украина
Теги
продукты рецепт еда
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