Если вы хотите очень вкусную закуску из кабачков на зиму, попробуйте их приготовить с острым соусом ткемали. Они получатся в меру острыми и будут идеальным дополнением к мясным блюдам.

Редакция FoodOboz делится рецептом хрустящих кабачков со сладким и острым перцем и соусом ткемали с чесноком.

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Ингредиенты:

молодые кабачки – 2 шт.

соус ткемали – 0,5 литра

вода – 0,5 литра

острый перец – 2 шт.

сладкий перец – 2 шт.

чеснок – 4 зуб.

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, нарежьте колечками как можно тоньше. Перец нарежьте таким же способом.

2. Выложите кабачки и перец в стерильную банку, чередуя слои.

3. Разбавьте готовый соус ткемали остывшим кипятком, доведите до кипения, добавьте в него пропущенный через пресс чеснок и залейте кабачки.

4. Законсервируйте банки, переверните вверх дном и укутайте.

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