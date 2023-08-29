Острые кабачки с соусом "Ткемали" на зиму: рецепт пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящие кабачки с соусом 'Ткемали' на зиму

Если вы хотите очень вкусную закуску из кабачков на зиму, попробуйте их приготовить с острым соусом ткемали. Они получатся в меру острыми и будут идеальным дополнением к мясным блюдам. 

Вкусные кабачки на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом хрустящих кабачков со сладким и острым перцем и соусом ткемали с чесноком. 

Как вкусно приготовить кабачки на зиму
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Ингредиенты: 

  • молодые кабачки – 2 шт. 
  • соус ткемали – 0,5 литра
  • вода – 0,5 литра
  • острый перец – 2 шт.
  • сладкий перец – 2 шт. 
  • чеснок – 4 зуб. 

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, нарежьте колечками как можно тоньше. Перец нарежьте таким же способом. 

Молодые кабачки для приготовления закуски

 2. Выложите кабачки и перец в стерильную банку, чередуя слои.

Овощи для блюда

3. Разбавьте готовый соус ткемали остывшим кипятком, доведите до кипения, добавьте в него пропущенный через пресс чеснок и залейте кабачки. 

Соус ''Ткемали''

4. Законсервируйте банки, переверните вверх дном и укутайте.

Готовые кабачки с соусом на зиму

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