Острые кабачки с соусом "Ткемали" на зиму: рецепт пикантной закуски
Если вы хотите очень вкусную закуску из кабачков на зиму, попробуйте их приготовить с острым соусом ткемали. Они получатся в меру острыми и будут идеальным дополнением к мясным блюдам.
Редакция FoodOboz делится рецептом хрустящих кабачков со сладким и острым перцем и соусом ткемали с чесноком.
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Ингредиенты:
- молодые кабачки – 2 шт.
- соус ткемали – 0,5 литра
- вода – 0,5 литра
- острый перец – 2 шт.
- сладкий перец – 2 шт.
- чеснок – 4 зуб.
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, нарежьте колечками как можно тоньше. Перец нарежьте таким же способом.
2. Выложите кабачки и перец в стерильную банку, чередуя слои.
3. Разбавьте готовый соус ткемали остывшим кипятком, доведите до кипения, добавьте в него пропущенный через пресс чеснок и залейте кабачки.
4. Законсервируйте банки, переверните вверх дном и укутайте.
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