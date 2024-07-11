Если вы хотите приготовить очень вкусные и пикантные кабачки на зиму, готовьте их с острым маринадом, с кетчупом чили. Еще можно добавить смесь острых специй и чеснок.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пряных, острых кабачков, которые готовятся с кетчупом.

Ингредиенты:

2 ст л смеси "Мексиканская острая"

8 стаканов воды

1 ст. уксуса 9%

2 ст л соли с горкой

1 ст сахара

6-8 ст.л кетчупа Чили

Способ приготовления:

1. Банки чистые, сухие наполните порезанными кабачками.

2. Для маринада: смешайте все ингредиенты и прокипятите 5 минут.

3. Горячим маринадом залейте кабачки, накройте крышками, стерилизовать нужно 10-15 минут.

4. Закатайте крышками, охладите и уберите в погреб!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: