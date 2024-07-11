Острые консервированные кабачки с чили: рецепт блюда на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Острые консервированные кабачки с чили: рецепт блюда на зиму

Если вы хотите приготовить очень вкусные и пикантные кабачки на зиму, готовьте их с острым маринадом, с кетчупом чили. Еще можно добавить смесь острых специй и чеснок.

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Как приготовить вкусные кабачки на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пряных, острых кабачков, которые готовятся с кетчупом.

Рецепт кабачков

Ингредиенты:

  • 2 ст л смеси "Мексиканская острая"
  • 8 стаканов воды
  • 1 ст. уксуса 9%
  • 2 ст л соли с горкой
  • 1 ст сахара
  • 6-8 ст.л кетчупа Чили

Способ приготовления:

1. Банки чистые, сухие наполните порезанными кабачками.

Как вкусно приготовить кабачки

2. Для маринада: смешайте все ингредиенты и прокипятите 5 минут.

Маринад для овощей

3. Горячим маринадом залейте кабачки, накройте крышками, стерилизовать нужно 10-15 минут.

Приготовление кабачков

4. Закатайте крышками, охладите и уберите в погреб!

Готовые кабачки

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