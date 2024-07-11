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Острые консервированные кабачки с чили: рецепт блюда на зиму
Если вы хотите приготовить очень вкусные и пикантные кабачки на зиму, готовьте их с острым маринадом, с кетчупом чили. Еще можно добавить смесь острых специй и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пряных, острых кабачков, которые готовятся с кетчупом.
Ингредиенты:
- 2 ст л смеси "Мексиканская острая"
- 8 стаканов воды
- 1 ст. уксуса 9%
- 2 ст л соли с горкой
- 1 ст сахара
- 6-8 ст.л кетчупа Чили
Способ приготовления:
1. Банки чистые, сухие наполните порезанными кабачками.
2. Для маринада: смешайте все ингредиенты и прокипятите 5 минут.
3. Горячим маринадом залейте кабачки, накройте крышками, стерилизовать нужно 10-15 минут.
4. Закатайте крышками, охладите и уберите в погреб!
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