Острые куриные крылышки с чили и апельсином: делимся рецептом вкусного ужина
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный ужин, отличным вариантом для этого станет куриное мясо, которое быстро готовится и полезные овощи, которые будут отличным гарниром.
Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, в меру острых и очень ароматных куриных крылышек с апельсином и перцем чили.
Ингредиенты:
куриные крылышки – 100 г
апельсин – 1 шт.
сухой перец чили – 1 ст. л.
мед – 3 ст. л.
соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крылышки посолите, поперчите, добавьте туда сухой чеснок.
2. Переложите их в форму для запекания и поставьте в духовке на 40 минут при 180 С.
3. Соус: из апельсина выдавите сок, добавьте мед и перец, перемешайте и доведите смесь до кипения.
4. Соусом залейте готовые крылышки и снова поставьте на несколько минут в духовку, чтоб они подрумянились.
Подавать готовое блюдо можно с соусом из сметаны и зелени.
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