Острые куриные крылышки с чили и апельсином: делимся рецептом вкусного ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,4 т.
Рецепт куриных крылышек

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный ужин, отличным вариантом для этого станет куриное мясо, которое быстро готовится и полезные овощи, которые будут отличным гарниром.

Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, в меру острых и очень ароматных куриных крылышек с апельсином и перцем чили.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 100 г

  • апельсин – 1 шт.

Апельсин для соуса
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  • сухой перец чили – 1 ст. л.

  • мед – 3 ст. л.

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Жидкий мед

  • соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крылышки посолите, поперчите, добавьте туда сухой чеснок.

Как вкусно приготовить куриное мясо

2. Переложите их в форму для запекания и поставьте в духовке на 40 минут при 180 С.

Приготовление мяса

3. Соус: из апельсина выдавите сок, добавьте мед и перец, перемешайте и доведите смесь до кипения.

Соус для мяса

4. Соусом залейте готовые крылышки и снова поставьте на несколько минут в духовку, чтоб они подрумянились.

Вкусное блюдо из курицы

Подавать готовое блюдо можно с соусом из сметаны и зелени.

Соус к мясу

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