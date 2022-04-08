Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный ужин, отличным вариантом для этого станет куриное мясо, которое быстро готовится и полезные овощи, которые будут отличным гарниром.

Фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, в меру острых и очень ароматных куриных крылышек с апельсином и перцем чили.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 100 г

апельсин – 1 шт.

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сухой перец чили – 1 ст. л.

мед – 3 ст. л. ​​​​​​​

соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крылышки посолите, поперчите, добавьте туда сухой чеснок.

2. Переложите их в форму для запекания и поставьте в духовке на 40 минут при 180 С.

3. Соус: из апельсина выдавите сок, добавьте мед и перец, перемешайте и доведите смесь до кипения.

4. Соусом залейте готовые крылышки и снова поставьте на несколько минут в духовку, чтоб они подрумянились.

Подавать готовое блюдо можно с соусом из сметаны и зелени.

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