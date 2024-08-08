Острые маринованные баклажаны с пикантным соусом: рецепт вкусной закуски
Если вы хотите приготовить вкусные маринованные баклажаны на зиму, добавьте к ним пикантный соус из сладкого и острого перца, с чесноком и луком.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных консервированных баклажанов со сладким и острым перцем.
Ингредиенты:
- баклажаны 1,5кг
- сладкий перец 0,5кг
- острый перец 2-3шт
- чеснок 100г
- томатная паста 2-3ст.л
- столовый уксус 9% 25г
- сахар 80г
- соль 25г
- растительное масло 50г
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте на кольца, посолите и залейте водой, отправьте под гнет.
2. Сладкий и острый перец, чеснок измельчите. Добавьте томат, сахар, соль, растительное масло, уксус, перемешайте.
3. Баклажаны хорошо отожмите и обжарьте с двух сторон.
4. В чистые банки выложите жареные баклажаны, чередуя с овощной заливкой, можно пересыпать зеленью.
5. Отправьте стерилизоваться на 20 минут. Хорошо закройте банки после и отправить под плед до полного остывания!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: