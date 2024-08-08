Если вы хотите приготовить вкусные маринованные баклажаны на зиму, добавьте к ним пикантный соус из сладкого и острого перца, с чесноком и луком.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных консервированных баклажанов со сладким и острым перцем.

Ингредиенты:

баклажаны 1,5кг

сладкий перец 0,5кг

острый перец 2-3шт

чеснок 100г

томатная паста 2-3ст.л

столовый уксус 9% 25г

сахар 80г

соль 25г

растительное масло 50г

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте на кольца, посолите и залейте водой, отправьте под гнет.

2. Сладкий и острый перец, чеснок измельчите. Добавьте томат, сахар, соль, растительное масло, уксус, перемешайте.

3. Баклажаны хорошо отожмите и обжарьте с двух сторон.

4. В чистые банки выложите жареные баклажаны, чередуя с овощной заливкой, можно пересыпать зеленью.

5. Отправьте стерилизоваться на 20 минут. Хорошо закройте банки после и отправить под плед до полного остывания!

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