Острые маринованные баклажаны с пикантным соусом: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Острые маринованные баклажаны с пикантным соусом: рецепт вкусной закуски

Если вы хотите приготовить вкусные маринованные баклажаны на зиму, добавьте к ним пикантный соус из сладкого и острого перца, с чесноком и луком.

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Острые баклажаны

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных консервированных баклажанов со сладким и острым перцем.

Вкусные баклажаны с соусом

Ингредиенты:

  • баклажаны 1,5кг
  • сладкий перец 0,5кг
  • острый перец 2-3шт
  • чеснок 100г
  • томатная паста 2-3ст.л
  • столовый уксус 9% 25г
  • сахар 80г
  • соль 25г
  • растительное масло 50г

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте на кольца, посолите и залейте водой, отправьте под гнет.

Свежие баклажаны

2. Сладкий и острый перец, чеснок измельчите. Добавьте томат, сахар, соль, растительное масло, уксус, перемешайте.

Соус для блюда

3. Баклажаны хорошо отожмите и обжарьте с двух сторон.

Жареные баклажаны

4. В чистые банки выложите жареные баклажаны, чередуя с овощной заливкой, можно пересыпать зеленью.

Приготовление блюда

5. Отправьте стерилизоваться на 20 минут. Хорошо закройте банки после и отправить под плед до полного остывания!

Готовая закуска

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