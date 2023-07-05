Острые маринованные кабачки с овощами и фруктами на зиму: делимся рецептом оригинальной закуски на зиму
Кабачки – идеальный овощ для приготовления салатов, блинов, запеканок, овощных котлет. Еще их можно вкусно консервировать с овощами, в томатном соусе и с кетчупом.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом консервированных кабачков с перцем, яблоком и морковью.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг
- сладкий перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- перец чили – 1-2 шт.
- томатная паста – 70 г
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- сахар – 200 г
- соль – 50 г
- уксус 9% – 100 мл
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.
2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку. Сложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Как закипит – варите 1 час на среднем огне.
3. Готовый салат разлейте в стерильные банки, герметично закройте.
5. Переверните и укутайте в одеяло до полного остывания.
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