Кабачки – идеальный овощ для приготовления салатов, блинов, запеканок, овощных котлет. Еще их можно вкусно консервировать с овощами, в томатном соусе и с кетчупом.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом консервированных кабачков с перцем, яблоком и морковью.

Ингредиенты:

кабачки – 2 кг

сладкий перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 головка

перец чили – 1-2 шт.

томатная паста – 70 г

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сахар – 200 г

соль – 50 г

уксус 9% – 100 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.

2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку. Сложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Как закипит – варите 1 час на среднем огне.

3. Готовый салат разлейте в стерильные банки, герметично закройте.

5. Переверните и укутайте в одеяло до полного остывания.

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