Острые маринованные кабачки с овощами и фруктами на зиму: делимся рецептом оригинальной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата из баклажанов

Кабачки – идеальный овощ для приготовления салатов, блинов, запеканок, овощных котлет. Еще их можно вкусно консервировать с овощами, в томатном соусе и с кетчупом. 

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом консервированных кабачков с перцем, яблоком и морковью.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг
  • сладкий перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • перец чили – 1-2 шт.
  • томатная паста – 70 г
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  • сахар – 200 г
  • соль – 50 г
  • уксус 9% – 100 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.

Свежие кабачки

2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку. Сложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Как закипит – варите 1 час на среднем огне.

Кабачки в соусе

3. Готовый салат разлейте в стерильные банки, герметично закройте.

Сколько варить овощи

5. Переверните и укутайте в одеяло до полного остывания.

Готовая кабачковая закуска

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