Сейчас украинцы переживают самый жаркий сезон года. В это время просто необходимо употреблять много жидкости, чтобы терморегуляция организма работала на "отлично". Конечно, можно пить обычную воду, но порой так хочется отведать чего-то действительно вкусного и освежающего.

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Рецептом такого напитка поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить освежающий холодный чай.

Ингредиенты

Зеленый чай – 4 пакетика

Корица – 1 палочка

Яблоко – 1 шт

Лимон – 1 шт

Сироп агавы или коричневый сахар – по вкусу

Вода – 700 мл

Сид

Смородины – по желанию

Способ приготовления

1.Залить 4 пакетика чая кипятком.

2. Добавить корицу, яблоко и мяту. И оставить на 10 мин.

3. В графин всыпать лед. Выдавить сок лимона.

4. Добавить мяту, яблоко и нарезанный лимон. Залить чаем и украсить смородиной.

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