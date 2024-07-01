Освежающий холодный чай: то, что нужно, когда на улице настоящая жара

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Освежающий холодный чай: то, что нужно, когда на улице настоящая жара

Сейчас украинцы переживают самый жаркий сезон года. В это время просто необходимо употреблять много жидкости, чтобы терморегуляция организма работала на "отлично". Конечно, можно пить обычную воду, но порой так хочется отведать чего-то действительно вкусного и освежающего.

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Рецептом такого напитка поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить освежающий холодный чай.

Освежающий холодный чай: то, что нужно, когда на улице настоящая жара

Ингредиенты

  • Зеленый чай – 4 пакетика
  • Корица – 1 палочка
  • Яблоко – 1 шт
  • Лимон – 1 шт
  • Сироп агавы или коричневый сахар – по вкусу
  • Вода – 700 мл
  • Сид
  • Смородины – по желанию

Способ приготовления

1.Залить 4 пакетика чая кипятком.

Освежающий холодный чай: то, что нужно, когда на улице настоящая жара

2. Добавить корицу, яблоко и мяту. И оставить на 10 мин.

Освежающий холодный чай: то, что нужно, когда на улице настоящая жара

3. В графин всыпать лед. Выдавить сок лимона.

Освежающий холодный чай: то, что нужно, когда на улице настоящая жара

4. Добавить мяту, яблоко и нарезанный лимон. Залить чаем и украсить смородиной.

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