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Освежающий холодный чай: то, что нужно, когда на улице настоящая жара
Сейчас украинцы переживают самый жаркий сезон года. В это время просто необходимо употреблять много жидкости, чтобы терморегуляция организма работала на "отлично". Конечно, можно пить обычную воду, но порой так хочется отведать чего-то действительно вкусного и освежающего.
Рецептом такого напитка поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, как приготовить освежающий холодный чай.
Ингредиенты
- Зеленый чай – 4 пакетика
- Корица – 1 палочка
- Яблоко – 1 шт
- Лимон – 1 шт
- Сироп агавы или коричневый сахар – по вкусу
- Вода – 700 мл
- Сид
- Смородины – по желанию
Способ приготовления
1.Залить 4 пакетика чая кипятком.
2. Добавить корицу, яблоко и мяту. И оставить на 10 мин.
3. В графин всыпать лед. Выдавить сок лимона.
4. Добавить мяту, яблоко и нарезанный лимон. Залить чаем и украсить смородиной.
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