Освежающий лимонад из арбуза: легкий рецепт, который избавит от жары
Чтобы летом чувствовать себя хорошо и не создавать организму большие нагрузки при высоких температурах, нужно употреблять много жидкости. Конечно, можно пить простую воду, но будет гораздо интереснее и вкуснее, если превратить ее в вкусный напиток.
Недавно шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram продемонстрировал свой любимый летний освежающий напиток. Нам оказался лимонад из арбуза, который готовится довольно просто.
Ингредиенты
- Мякоть арбуза – 800 гр
- Лимон – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Мята – 5 веточек
- Газированная вода – 800 мл
- Лид
Способ приготовления
1. Мякоть арбуза измельчить блендером, процедить через сито.
2. Лимон нарезать полукольцами, засыпать сахаром, перемешать вилкой и оставить на 10 минут.
3. Листья мяты добавить в кувшин.
4. В кувшин добавить лимон с сахарным сиропом, мяту и арбузный сок.
5. Добавить кубики льда.
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