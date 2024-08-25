Чтобы летом чувствовать себя хорошо и не создавать организму большие нагрузки при высоких температурах, нужно употреблять много жидкости. Конечно, можно пить простую воду, но будет гораздо интереснее и вкуснее, если превратить ее в вкусный напиток.

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Недавно шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram продемонстрировал свой любимый летний освежающий напиток. Нам оказался лимонад из арбуза, который готовится довольно просто.

Ингредиенты

Мякоть арбуза – 800 гр

Лимон – 1 шт

Сахар – 100 гр

Мята – 5 веточек

Газированная вода – 800 мл

Лид

Способ приготовления

1. Мякоть арбуза измельчить блендером, процедить через сито.

2. Лимон нарезать полукольцами, засыпать сахаром, перемешать вилкой и оставить на 10 минут.

3. Листья мяты добавить в кувшин.

4. В кувшин добавить лимон с сахарным сиропом, мяту и арбузный сок.

5. Добавить кубики льда.

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