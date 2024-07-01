Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт

Любая выпечка получится вкуснейшей с цитрусовыми нотами. Особенно с лимоном. Он придаст пикантного аромата, а также приятную кислинку.

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Идея приготовления нежного лимонного чизкейка опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Обязательно добавьте карамель.

Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт

Ингредиенты:

  • крем-творог – 500 г
  • сахар – 120 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • яйца – 3 шт.
  • крахмал кукурузный – 15 г
  • сливки 33% – 330 г
  • лимонный сок – 60 г
  • цедра 1 лимона
  • карамель

Способ приготовления:

Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт

1. Крем-сыр растереть с сахаром.

2. Добавить яйца, крахмал, сливки, лимонный сок и цедру.

Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт

3. Все тщательно перемешать.

4. Разъемную форму застелить пергаментом.

Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт

5. Вылить готовую смесь в форму.

6. Выпекать 25 минут при температуре 190 градусов.

Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт

7. Увеличить до 230 градусов и выпекать еще 20 минут.

Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт

8. Охладить при комнатной температуре и отправить на ночь в холодильник.

9. Сверху покрываем карамелью.

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