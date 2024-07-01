Любая выпечка получится вкуснейшей с цитрусовыми нотами. Особенно с лимоном. Он придаст пикантного аромата, а также приятную кислинку.

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Идея приготовления нежного лимонного чизкейка опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Обязательно добавьте карамель.

Ингредиенты:

крем-творог – 500 г

сахар – 120 г

ванильный сахар – 10 г

яйца – 3 шт.

крахмал кукурузный – 15 г

сливки 33% – 330 г

лимонный сок – 60 г

цедра 1 лимона

карамель

Способ приготовления:

1. Крем-сыр растереть с сахаром.

2. Добавить яйца, крахмал, сливки, лимонный сок и цедру.

3. Все тщательно перемешать.

4. Разъемную форму застелить пергаментом.

5. Вылить готовую смесь в форму.

6. Выпекать 25 минут при температуре 190 градусов.

7. Увеличить до 230 градусов и выпекать еще 20 минут.

8. Охладить при комнатной температуре и отправить на ночь в холодильник.

9. Сверху покрываем карамелью.

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