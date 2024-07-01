Освежающий лимонный чизкейк с карамелью: как приготовить летний десерт
Любая выпечка получится вкуснейшей с цитрусовыми нотами. Особенно с лимоном. Он придаст пикантного аромата, а также приятную кислинку.
Идея приготовления нежного лимонного чизкейка опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Обязательно добавьте карамель.
Ингредиенты:
- крем-творог – 500 г
- сахар – 120 г
- ванильный сахар – 10 г
- яйца – 3 шт.
- крахмал кукурузный – 15 г
- сливки 33% – 330 г
- лимонный сок – 60 г
- цедра 1 лимона
- карамель
Способ приготовления:
1. Крем-сыр растереть с сахаром.
2. Добавить яйца, крахмал, сливки, лимонный сок и цедру.
3. Все тщательно перемешать.
4. Разъемную форму застелить пергаментом.
5. Вылить готовую смесь в форму.
6. Выпекать 25 минут при температуре 190 градусов.
7. Увеличить до 230 градусов и выпекать еще 20 минут.
8. Охладить при комнатной температуре и отправить на ночь в холодильник.
9. Сверху покрываем карамелью.
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