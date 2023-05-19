Освежающий мохито: как приготовить безалкогольный напиток дома за 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Освежающий мохито: как приготовить безалкогольный напиток дома за 5 минут

В жару всегда хочется выпить чего-нибудь освежающего и холодного. Мохито – это отличный вариант. К тому же его легко приготовить в домашних условиях без алкоголя, дополнив цитрусовыми, льдом, мятой, любимыми сезонными ягодами или фруктами.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом освежающего безалкогольного мохито с мятой, который вы приготовите всего за 5 минут.

Рецепт мохито в домашних условиях

Ингредиенты:

  • спрайт
  • лайм
  • лимон
  • апельсин
  • мята
  • лед
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Способ приготовления:

1. Для начала порезать лайм, лимон и апельсин ломтиками, мяту тоже можно порезать или оставить целой. Для лучшего и свежего аромата все это можно перетереть. Переложить все в глубокую посуду.

Мохито с лимоном, лаймом и мятой

2. В миску насыпать лед и залить все спрайтом. Перемешать. По желанию можно дополнить напиток сезонными ягодами или фруктами.

Классический безалкогольный мохито

3. Готовый мохито разлить в стаканы и можно переходить к употреблению.

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