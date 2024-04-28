Освежающий соус к мясу и рыбе из оливок: идеально для барбекю на природе
Оливки – это не только ингредиент для разных салатов, но и основа для вкусного соуса. Он идеально подходит к мясу и рыбе. А для приготовления вам понадобится всего несколько минут.
Идея приготовления пикантного соуса к мясу и рыбе из оливок опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Ни один ингредиент не нуждается в термической обработке.
Ингредиенты:
- оливки – 1 баночка (120 г)
- чеснок – 3 зубчика
- лук – 1 шт.
- зелень – 1 пучок
- сметана – 2 ст.л.
- майонез – 3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Чеснок очистить. Чтобы сделать это быстро – можно просто надавить на зубчики плоской стороной ножа.
2. Лук почистить.
3. Разрезать на половину.
4. Помыть и засушить зелень.
5. Выложить подготовленные ингредиенты в чашу блендера на насадку "нож".
6. Добавить оливки.
7. Положить специи, сметану и майонез.
8. Сбить все до однородности – соус готов.
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