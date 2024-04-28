Оливки – это не только ингредиент для разных салатов, но и основа для вкусного соуса. Он идеально подходит к мясу и рыбе. А для приготовления вам понадобится всего несколько минут.

Идея приготовления пикантного соуса к мясу и рыбе из оливок опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Ни один ингредиент не нуждается в термической обработке.

Ингредиенты:

оливки – 1 баночка (120 г)

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чеснок – 3 зубчика

лук – 1 шт.

зелень – 1 пучок

сметана – 2 ст.л.

майонез – 3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Чеснок очистить. Чтобы сделать это быстро – можно просто надавить на зубчики плоской стороной ножа.

2. Лук почистить.

3. Разрезать на половину.

4. Помыть и засушить зелень.

5. Выложить подготовленные ингредиенты в чашу блендера на насадку "нож".

6. Добавить оливки.

7. Положить специи, сметану и майонез.

8. Сбить все до однородности – соус готов.

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