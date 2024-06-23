Освежающий творожный десерт: как за 5 минут приготовить изысканное блюдо
Летом так же хочется отведать чего-нибудь сладкого, как и зимой. Однако, в жаркое время года люди предпочитают разнообразные освежающие десерты, на приготовление которых не нужно тратить много времени.
Рецептом именно такого блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником valerikiry. Она предложила приготовить творожный десерт с ягодами, который точно понравится всем.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 400 гр
- Молоко (сметана\йогурт) – 200 мл
- Сахар – 50 гр
- Желатин – 15 гр + 90 мл воды
- Ягоды\фрукты – 500 гр
Способ приготовления
1. Желатин залить водой и оставить для набухания.
2. Все ингредиенты для творожной массы соединить в глубокой емкости и взбить блендером.
3. Желатин растопить в микроволновке или водяной бане не доводя до кипения и тонкой струйкой влить в сырную массу. Тщательно перемешать.
4. Добавить любимые ягоды или фрукты и перемешать до их равномерного распределения.
5. Выложить массу в большую форму или распределить ее по креманкам. Отправить в холодильник до полного застывания.
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