Летом так же хочется отведать чего-нибудь сладкого, как и зимой. Однако, в жаркое время года люди предпочитают разнообразные освежающие десерты, на приготовление которых не нужно тратить много времени.

Рецептом именно такого блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником valerikiry. Она предложила приготовить творожный десерт с ягодами, который точно понравится всем.

Ингредиенты

Кисломолочный творог – 400 гр

Молоко (сметана\йогурт) – 200 мл

Сахар – 50 гр

Желатин – 15 гр + 90 мл воды

Ягоды\фрукты – 500 гр

Способ приготовления

1. Желатин залить водой и оставить для набухания.

2. Все ингредиенты для творожной массы соединить в глубокой емкости и взбить блендером.

3. Желатин растопить в микроволновке или водяной бане не доводя до кипения и тонкой струйкой влить в сырную массу. Тщательно перемешать.

4. Добавить любимые ягоды или фрукты и перемешать до их равномерного распределения.

5. Выложить массу в большую форму или распределить ее по креманкам. Отправить в холодильник до полного застывания.

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