От них нужно отказаться: топ-10 продуктов, содержащих очень много соли

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Колбаса и сосиски

Соль безусловно является очень важным составляющим рациона каждого. Но и злоупотреблять этим продуктом не стоит, так как от переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз, а также наблюдаться высокое кровяное давление. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция, а это грозит размягчением костей и зубов.

Соль для приготовления еды

Редакция FoodOboz делится перечнем из 10 продуктов, которые лучше не есть, так как в них очень-очень много соли. 

Пицца с соленым сыром
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Топ-10:

1. Сосиски, колбасы, вяленое и копченое мясо

Колбаса с паштетом

2. Сыры, крем-сыры, плавленые сыры

3. Хлеб, булочки, хлебцы, мюсли, хлопья 

4. Маринованные, соленые, квашеные огурцы, помидоры, оливки

Маринованный перец на зиму

5. Печенье, пирожные, торты, сладкая выпечка

6. Пицца, бургеры

7. Попкорн, соломка, крекеры

8. Паштеты, тушонка,

Паштет из запеченной печени

9. Копченная, соленая рыба – сельдь, скумбрия, красная слишком соленая рыба 

10. Арахис 

Важно: все соусы также имеют очень высокий процент содержания соли! 

Соус из слив

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие продукты-враги категорически нельзя есть вместе, они могут навредить организму. 

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