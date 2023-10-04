Соль безусловно является очень важным составляющим рациона каждого. Но и злоупотреблять этим продуктом не стоит, так как от переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз, а также наблюдаться высокое кровяное давление. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция, а это грозит размягчением костей и зубов.

Редакция FoodOboz делится перечнем из 10 продуктов, которые лучше не есть, так как в них очень-очень много соли.

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Топ-10:

1. Сосиски, колбасы, вяленое и копченое мясо

2. Сыры, крем-сыры, плавленые сыры

3. Хлеб, булочки, хлебцы, мюсли, хлопья

4. Маринованные, соленые, квашеные огурцы, помидоры, оливки

5. Печенье, пирожные, торты, сладкая выпечка

6. Пицца, бургеры

7. Попкорн, соломка, крекеры

8. Паштеты, тушонка,

9. Копченная, соленая рыба – сельдь, скумбрия, красная слишком соленая рыба

10. Арахис

Важно: все соусы также имеют очень высокий процент содержания соли!

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