Кокосовые батончики с кокосом, которые все привыкли покупать в магазине, можно очень легко сделать в домашних условиях. Вы потратите в разы меньше денежных средств. К тому же, точно будете уверены в качестве всех ингредиентов.

Идея приготовления домашних батончиков баунти опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Десерт идеально подойдет к чаю.

Ингредиенты:

кокосовая стружка – 100 г

сгущенка – 150 г

любимый шоколад – 100 г

подсолнечное масло – 15 мл

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Способ приготовления:

1. Кокосовую стружку хорошо смешать со сгущенкой молока.

2. Сформировать батончики и отправить в морозилку на час.

3. В шоколад добавить растительное масло, растопить на водяной бане.

4. В батончики вонзить шпажки и погрузить в шоколад.

5. Отправить в холодильник на 15 минут.

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