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От оригинала не отличить: из чего приготовить батончики баунти в домашних условиях
Кокосовые батончики с кокосом, которые все привыкли покупать в магазине, можно очень легко сделать в домашних условиях. Вы потратите в разы меньше денежных средств. К тому же, точно будете уверены в качестве всех ингредиентов.
Идея приготовления домашних батончиков баунти опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Десерт идеально подойдет к чаю.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка – 100 г
- сгущенка – 150 г
- любимый шоколад – 100 г
- подсолнечное масло – 15 мл
Способ приготовления:
1. Кокосовую стружку хорошо смешать со сгущенкой молока.
2. Сформировать батончики и отправить в морозилку на час.
3. В шоколад добавить растительное масло, растопить на водяной бане.
4. В батончики вонзить шпажки и погрузить в шоколад.
5. Отправить в холодильник на 15 минут.
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