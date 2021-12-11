От острого к сладкому: какой лук самый вкусный, объяснила Светлана Фус

Лук – продукт, без которого сложно представить практически любое блюдо, среди которых даже десерт – луковый тарт Татен. Специалисты утверждают, что лук полезно есть в осенний и зимний период, ведь он благотворно влияет на иммунную систему. Стоит отметить, что существует много видов этого продукта, начина от очень насыщенного вкуса до более мягкого, например лук-шалот.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, сколько видов лука бывает и, чем каждый из них полезен, а также – какие виды самые вкусные.

1. Желтый лук

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Это самый популярный вид лука, которий отлично перекосит термообработку. Он острый и имеет очень стойкий аромат. Лучше всего он подходит для салатов, соусов.

2. Красный

При термообработке теряет красивый цвет, поэтому его лучше есть в сыром виде, добавлять в салаты, бутерброды. Он имеет не такой насыщенный вкус, как желтый.

3. Белый

Имеет очень интенсивный вкус, его лучше использовать для соусов, овощных блюд.

4. Лук-шалот

Этот лук очень вкусный и нежный, имеет немее насыщенный запах, чем например, красный и белый. Он отлично подходит для супов, салатов и соусов.

5. Лук-порей

Имеет приятный сладкий вкус, отлично сочетается с грибами, курицей, овощами.

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