От сосиски до квашеной капусты: топ-5 оригинальных начинок для домашних хот-догов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние хот-доги

Хот-доги улюбят практически все. К тому же готовятся они очень просто и быстро. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Стоит отметить, что пикантности закуске придаст перец, чеснок, соленые огурцы, а также оливки и маслины без косточек, а еще горчица, кетчуп. 

Рецепты хот-догов

Редакция FoodOboz делится 5 рецептами вкусных хот-догов, которые вы с легкостью приготовите всего за 10 минут. Идеи начинок были опубликованы в издании Еatthis

С чем приготовить хот-доги
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1. Хот-дог с 2 видами перца и луком

Ингредиенты:

  • Желтая горчица
  • Сосиска
  • Белый лук
  • Сладкий маринованный перец
  • Помидоры
  • Маринованный острый перец
  • Укроп
  • Сельдерей
  • Булочка с маком

Способ приготовления:

1. Сосиску поджарьте.

2. Лук порежьте кольцами.

3. Помидоры слайсами вместе с перцем.

4. Измельчите укроп. Сельдерей порежьте мелко.

5. Соберите хот-дог: булку разрежьте, добавьте сосиску, перец, слайсы помидоров, сельдерей, укроп, горчица. 

Домашние хот-доги

2. Хот-дог терияки с ананасом и беконом

Ингредиенты:

  • Бекон
  • Ананас
  • Соус терияки
  • Маринований перец халапеньо или острый соус
  • Булочка

Способ приготовления:

1. Бекон пожарьте, чтобы он был хрустящим. Сосиску также поджарьте.

2. Порежьте ананас, перец.

3. Соберите хот-дог: булку разрежьте, выложите сосиску, сверху ананас, перец, бекон и полейте соусом. 

Вкусный хот-дог с ананасом

3. Хот-доги с соусом BBQ, хрустящим луком и солеными огурцами

Ингредиенты:

  • Булочки для хот-догов
  • Хрустящий жаренный лук или луковые кольца
  • Сосиска
  • Маринованный огурец
  • Соус 

Способ приготовления:

1. Лук пожарьте.

2. Огурцы порежьте.

3. Соберите хот-дог: жареную сосиску положите в булку, добавьте огурцы, жареный лук. Полейте соусом. 

Хот-дог с соусом

4. Хот-дог для завтрака с яйцом и картофелем

Ингредиенты:

  • Картофель фри
  • Бекон
  • Яйца
  • Сосиска
  • Булка

Способ приготовления:

1. Яйца пожарьте так, чтобы желток был жидким.

2. Пожарьте сосиску и бекон.

3. Соберите хот-дог: в булку выложите сосиску, картофель фри, бекон, сверху яйцо. 

Хот-доги с картофелем

5. Хот-дог с квашенной капустой

Ингредиенты:

  • Квашенная капуста
  • Горчица
  • Сыр
  • Булка
  • Сосиски

Способ приготовления:

1. Сосиску пожарьте.

2. Соберите хот-дог: выложите в булку сосиску, капусту, сыр. Полейте горчицей. 

Хот-дог с горчицей

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