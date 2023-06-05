Хот-доги улюбят практически все. К тому же готовятся они очень просто и быстро. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Стоит отметить, что пикантности закуске придаст перец, чеснок, соленые огурцы, а также оливки и маслины без косточек, а еще горчица, кетчуп.

Редакция FoodOboz делится 5 рецептами вкусных хот-догов, которые вы с легкостью приготовите всего за 10 минут. Идеи начинок были опубликованы в издании Еatthis.

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1. Хот-дог с 2 видами перца и луком

Ингредиенты:

Желтая горчица

Сосиска

Белый лук

Сладкий маринованный перец

Помидоры

Маринованный острый перец

Укроп

Сельдерей

Булочка с маком

Способ приготовления:

1. Сосиску поджарьте.

2. Лук порежьте кольцами.

3. Помидоры слайсами вместе с перцем.

4. Измельчите укроп. Сельдерей порежьте мелко.

5. Соберите хот-дог: булку разрежьте, добавьте сосиску, перец, слайсы помидоров, сельдерей, укроп, горчица.

2. Хот-дог терияки с ананасом и беконом

Ингредиенты:

Бекон

Ананас

Соус терияки

Маринований перец халапеньо или острый соус

Булочка

Способ приготовления:

1. Бекон пожарьте, чтобы он был хрустящим. Сосиску также поджарьте.

2. Порежьте ананас, перец.

3. Соберите хот-дог: булку разрежьте, выложите сосиску, сверху ананас, перец, бекон и полейте соусом.

3. Хот-доги с соусом BBQ, хрустящим луком и солеными огурцами

Ингредиенты:

Булочки для хот-догов

Хрустящий жаренный лук или луковые кольца

Сосиска

Маринованный огурец

Соус

Способ приготовления:

1. Лук пожарьте.

2. Огурцы порежьте.

3. Соберите хот-дог: жареную сосиску положите в булку, добавьте огурцы, жареный лук. Полейте соусом.

4. Хот-дог для завтрака с яйцом и картофелем

Ингредиенты:

Картофель фри

Бекон

Яйца

Сосиска

Булка

Способ приготовления:

1. Яйца пожарьте так, чтобы желток был жидким.

2. Пожарьте сосиску и бекон.

3. Соберите хот-дог: в булку выложите сосиску, картофель фри, бекон, сверху яйцо.

5. Хот-дог с квашенной капустой

Ингредиенты:

Квашенная капуста

Горчица

Сыр

Булка

Сосиски

Способ приготовления:

1. Сосиску пожарьте.

2. Соберите хот-дог: выложите в булку сосиску, капусту, сыр. Полейте горчицей.

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