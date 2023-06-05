От сосиски до квашеной капусты: топ-5 оригинальных начинок для домашних хот-догов
Хот-доги улюбят практически все. К тому же готовятся они очень просто и быстро. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Стоит отметить, что пикантности закуске придаст перец, чеснок, соленые огурцы, а также оливки и маслины без косточек, а еще горчица, кетчуп.
Редакция FoodOboz делится 5 рецептами вкусных хот-догов, которые вы с легкостью приготовите всего за 10 минут. Идеи начинок были опубликованы в издании Еatthis.
1. Хот-дог с 2 видами перца и луком
Ингредиенты:
- Желтая горчица
- Сосиска
- Белый лук
- Сладкий маринованный перец
- Помидоры
- Маринованный острый перец
- Укроп
- Сельдерей
- Булочка с маком
Способ приготовления:
1. Сосиску поджарьте.
2. Лук порежьте кольцами.
3. Помидоры слайсами вместе с перцем.
4. Измельчите укроп. Сельдерей порежьте мелко.
5. Соберите хот-дог: булку разрежьте, добавьте сосиску, перец, слайсы помидоров, сельдерей, укроп, горчица.
2. Хот-дог терияки с ананасом и беконом
Ингредиенты:
- Бекон
- Ананас
- Соус терияки
- Маринований перец халапеньо или острый соус
- Булочка
Способ приготовления:
1. Бекон пожарьте, чтобы он был хрустящим. Сосиску также поджарьте.
2. Порежьте ананас, перец.
3. Соберите хот-дог: булку разрежьте, выложите сосиску, сверху ананас, перец, бекон и полейте соусом.
3. Хот-доги с соусом BBQ, хрустящим луком и солеными огурцами
Ингредиенты:
- Булочки для хот-догов
- Хрустящий жаренный лук или луковые кольца
- Сосиска
- Маринованный огурец
- Соус
Способ приготовления:
1. Лук пожарьте.
2. Огурцы порежьте.
3. Соберите хот-дог: жареную сосиску положите в булку, добавьте огурцы, жареный лук. Полейте соусом.
4. Хот-дог для завтрака с яйцом и картофелем
Ингредиенты:
- Картофель фри
- Бекон
- Яйца
- Сосиска
- Булка
Способ приготовления:
1. Яйца пожарьте так, чтобы желток был жидким.
2. Пожарьте сосиску и бекон.
3. Соберите хот-дог: в булку выложите сосиску, картофель фри, бекон, сверху яйцо.
5. Хот-дог с квашенной капустой
Ингредиенты:
- Квашенная капуста
- Горчица
- Сыр
- Булка
- Сосиски
Способ приготовления:
1. Сосиску пожарьте.
2. Соберите хот-дог: выложите в булку сосиску, капусту, сыр. Полейте горчицей.
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