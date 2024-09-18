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Отбивные без муки: из чего приготовить самый вкусный и удачный кляр
Чтобы отбивные были сочными и вкусными, нужно приготовить удачный кляр, при этом необязательно на основе муки. Для кляра также идеально подойдет лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сочных отбивных, которые готовятся без муки.
Ингредиенты:
- Мясо – 800 г (здесь можно брать то, что больше нравится: курица, телятина или свинина)
- Яйца – 2 шт.
- Соевый соус – 50 г
- Молоко – 50-70 г
- Крахмал кукурузный – 2 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Мясо нарежьте и отбейте под пленкой.
2. Для маринада: смешаем остальные ингредиенты и хорошо перебьем в блендере.
3. Заливаем этим маринадом мясо и оставляем его на 1 час.
Жарим на сковороде с двух сторон на огне немного меньше среднего до готовности!
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