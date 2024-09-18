Отбивные без муки: из чего приготовить самый вкусный и удачный кляр

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Отбивные без муки: из чего приготовить самый вкусный и удачный кляр

Чтобы отбивные были сочными и вкусными, нужно приготовить удачный кляр, при этом необязательно на основе муки. Для кляра также идеально подойдет лук.

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Сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сочных отбивных, которые готовятся без муки.

Рецепт отбивных

Ингредиенты:

  • Мясо – 800 г (здесь можно брать то, что больше нравится: курица, телятина или свинина)
  • Яйца – 2 шт.
  • Соевый соус – 50 г
  • Молоко – 50-70 г
  • Крахмал кукурузный – 2 ст. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте и отбейте под пленкой.

Мясо для блюда

2. Для маринада: смешаем остальные ингредиенты и хорошо перебьем в блендере.

Луковый маринад

3. Заливаем этим маринадом мясо и оставляем его на 1 час.

Приготовление мяса в маринаде

Жарим на сковороде с двух сторон на огне немного меньше среднего до готовности!

Готовые отбивные

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