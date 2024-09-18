Чтобы отбивные были сочными и вкусными, нужно приготовить удачный кляр, при этом необязательно на основе муки. Для кляра также идеально подойдет лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сочных отбивных, которые готовятся без муки.

Ингредиенты:

Мясо – 800 г (здесь можно брать то, что больше нравится: курица, телятина или свинина)

Яйца – 2 шт.

Соевый соус – 50 г

Молоко – 50-70 г

Крахмал кукурузный – 2 ст. л.

Лук – 1 шт.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте и отбейте под пленкой.

2. Для маринада: смешаем остальные ингредиенты и хорошо перебьем в блендере.

3. Заливаем этим маринадом мясо и оставляем его на 1 час.

Жарим на сковороде с двух сторон на огне немного меньше среднего до готовности!

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