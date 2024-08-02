Отбивные без муки, но с молоком: мясо получится очень сочным и мягким

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Отбивные без муки, но с молоком: мясо получится очень сочным и мягким

Домашние отбивные очень часто получаются жесткими и невкусными, а также очень часто они получаются внутри сырыми, а снаружи горелыми. Чтобы так не происходило, кулинары рекомендуют сделать правильно кляр. 

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Сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных, которые готовятся без муки.

Рецепт отбивных

Ингредиенты: 

  • Мясо любое – 800 г

Маринад:

  • Яйца – 2 шт. 
  • Соевый соус – 50 г
  • Молоко – 50-70 г
  • Крахмал кукурузный – 2 ст. л. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Мясо нарежьте и отбейте под пленкой.

Мясо для отбивных

2. Для маринада: смешайте оставшееся ингредиенты и хорошо перебейте блендером.

Ингредиенты для маринада

3. Залейте этим маринадом мясо и оставьте на 1 час.

Приготовление отбивных

4. Жарьте на сковороде с двух сторон на огне немного меньше среднего до готовности. 

Готовые отбивные

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