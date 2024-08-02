Домашние отбивные очень часто получаются жесткими и невкусными, а также очень часто они получаются внутри сырыми, а снаружи горелыми. Чтобы так не происходило, кулинары рекомендуют сделать правильно кляр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных, которые готовятся без муки.

Ингредиенты:

Мясо любое – 800 г

Маринад:

Яйца – 2 шт.

Соевый соус – 50 г

Молоко – 50-70 г

Крахмал кукурузный – 2 ст. л.

Лук – 1 шт.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте и отбейте под пленкой.

2. Для маринада: смешайте оставшееся ингредиенты и хорошо перебейте блендером.

3. Залейте этим маринадом мясо и оставьте на 1 час.

4. Жарьте на сковороде с двух сторон на огне немного меньше среднего до готовности.

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