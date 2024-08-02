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Отбивные без муки, но с молоком: мясо получится очень сочным и мягким
Домашние отбивные очень часто получаются жесткими и невкусными, а также очень часто они получаются внутри сырыми, а снаружи горелыми. Чтобы так не происходило, кулинары рекомендуют сделать правильно кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных, которые готовятся без муки.
Ингредиенты:
- Мясо любое – 800 г
Маринад:
- Яйца – 2 шт.
- Соевый соус – 50 г
- Молоко – 50-70 г
- Крахмал кукурузный – 2 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Мясо нарежьте и отбейте под пленкой.
2. Для маринада: смешайте оставшееся ингредиенты и хорошо перебейте блендером.
3. Залейте этим маринадом мясо и оставьте на 1 час.
4. Жарьте на сковороде с двух сторон на огне немного меньше среднего до готовности.
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