Отбивные из филе, которые всегда получаются сочные и мягкие: как правильно приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Отбивные из филе, которые всегда получаются сочные и мягкие: как правильно приготовить

Отбивные – это горячее мясное блюдо, которое удачно сочетается со всеми гарнирами, особенно картофельным пюре. Готовить их можно из любого мяса – свинины или курицы, использовать маринад и кляр.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом отбивных из куриного филе, которые всегда получаются сочными, нежными и мягкими.

Рецепт отбивных из курицы

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт
  • яйца – 3 шт
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  • мука
  • панировочные сухари
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на порционные куски и отбить кухонным молотком. Каждый кусок посолить и поперчить с обеих сторон.

Куриное филе для приготовления

2. Отдельно взбить яйца венчиком, подготовить муку и панировочные сухари.

3. Обвалять каждый кусок филе сначала в муке, затем – в взбитых яйцах и напоследок – в сухарях.

Отбивные в кляре и панировке

4. Пожарить отбивные на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.

5. Готовые отбивные подавать с пюре или есть с куском черного хлеба.

Рецепт куриных отбивных

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