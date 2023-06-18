Отбивные из филе, которые всегда получаются сочные и мягкие: как правильно приготовить
Отбивные – это горячее мясное блюдо, которое удачно сочетается со всеми гарнирами, особенно картофельным пюре. Готовить их можно из любого мяса – свинины или курицы, использовать маринад и кляр.
Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом отбивных из куриного филе, которые всегда получаются сочными, нежными и мягкими.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт
- яйца – 3 шт
- мука
- панировочные сухари
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать на порционные куски и отбить кухонным молотком. Каждый кусок посолить и поперчить с обеих сторон.
2. Отдельно взбить яйца венчиком, подготовить муку и панировочные сухари.
3. Обвалять каждый кусок филе сначала в муке, затем – в взбитых яйцах и напоследок – в сухарях.
4. Пожарить отбивные на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.
5. Готовые отбивные подавать с пюре или есть с куском черного хлеба.
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