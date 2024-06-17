Отбивные из сарделек: как приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт отбивных

Отбивные можно готовить не только из мяса и печени, но еще и из сарделек. Вам нужно всего лишь их порезать на слайсы и обмокнуть в кляр.

Вкусные жареные сардельки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении отбивных из сарделек в кляре.

Ингредиенты:

  • Сардельки с сыром
  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – 3 ст. л.
  • Мука – 140 г
  • Молоко – 50 мл.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сахар – 1/2 ч.л.
  • Масло

Способ приготовления:

1. Кляр: в глубокой миске смешайте яйца, соль, сахар, молоко и майонез. Тщательно все взбейте и добавьте муку, перемешайте до однородности.

Кляр для блюда

2. Сардельки нарежьте.

Сырые сардельки

3. Каждую обмокните в кляр и обжарьте на сковороде с маслом до красивой румяной корочки.

Приготовление блюда

Выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло!

Готовые сардельки

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