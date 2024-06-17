Отбивные можно готовить не только из мяса и печени, но еще и из сарделек. Вам нужно всего лишь их порезать на слайсы и обмокнуть в кляр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении отбивных из сарделек в кляре.

Ингредиенты:

Сардельки с сыром

Яйца – 2 шт.

Майонез – 3 ст. л.

Мука – 140 г

Молоко – 50 мл.

Соль – 1/2 ч.л.

Сахар – 1/2 ч.л.

Масло

Способ приготовления:

1. Кляр: в глубокой миске смешайте яйца, соль, сахар, молоко и майонез. Тщательно все взбейте и добавьте муку, перемешайте до однородности.

2. Сардельки нарежьте.

3. Каждую обмокните в кляр и обжарьте на сковороде с маслом до красивой румяной корочки.

Выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло!

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