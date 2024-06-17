Отбивные из сарделек: как приготовить сытное блюдо
Отбивные можно готовить не только из мяса и печени, но еще и из сарделек. Вам нужно всего лишь их порезать на слайсы и обмокнуть в кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении отбивных из сарделек в кляре.
Ингредиенты:
- Сардельки с сыром
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – 3 ст. л.
- Мука – 140 г
- Молоко – 50 мл.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сахар – 1/2 ч.л.
- Масло
Способ приготовления:
1. Кляр: в глубокой миске смешайте яйца, соль, сахар, молоко и майонез. Тщательно все взбейте и добавьте муку, перемешайте до однородности.
2. Сардельки нарежьте.
3. Каждую обмокните в кляр и обжарьте на сковороде с маслом до красивой румяной корочки.
Выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишнее масло!
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