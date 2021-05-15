Пикник на свежем воздухе – хороший вариант отдыха и активного времяпрепровождения. Он часто сопровождается приготовлением пищи на гриле. Однако не всегда это полезная и безопасная для здоровья пища. Как свести к минимуму негативы, выбрать лучший способ приготовления, чтобы наслаждаться вкусным и здоровым грилем?

Прежде всего, нужно знать, что мясо, рыба и овощи, которые коптятся на угле, имеют не только приятный аромат и вкус. Но также они могут доставят в наш организм вредные токсины канцерогенного действия. В процессе приготовления пищи на углях образуются вредные соединения, так называемые полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Речь идет о вредных компонентах дыма, которые образуются при сгорании, как обычного дерева, так и кускового древесного угля и особенно брикетного угля – смеси прессованной массы опилок, крошек каменного угля, шелухи семян и др. отходов. И чем выше температура образования дыма, тем больше концентрация ПАВ в пищевом продукте.

Важно и то, что продукты, которые мы готовим на гриле, нельзя обжигать. При приготовлении на открытом огне на их поверхности образуется подгорелая вредная корочка, содержащая канцерогенные вещества. Вредные химические соединения – гетероциклические амины, образующиеся в пережаренном, подгорелом мясе, особенно в его верхнем, обугленном слое, который сталкивался с металлической решеткой и огнем. Эти части жареного мяса или иного блюда не следует употреблять в пищу – можно поставить под угрозу здоровье и испортить аппетит.

Кроме того, в процессе приготовлении мяса на гриле жир, который выделяется при нагревании, попадая на раскаленные угли приводит к образованию вредных летучих соединений – полимеров жирных кислот.

Как лучше готовить с помощью гриля, чтобы они были здоровыми?

Прежде всего, как я уже говорила выше, необходимо по возможности снизить вредные воздействия дыма и огня. Лучше всего готовить блюда на стальных лотках или подносах. Это, безусловно, здоровее, чем держать продукты на огне. Так вы защититесь от канцерогенов, образующихся при приготовлении на гриле.

Также следует уменьшить время приготовления пищи на гриле. Используйте меньшие куски мяса, маринуйте продукты заранее, это сокращает время тепловой обработки. Лучше избегать готовых покупных маринадов. Они часто полные химических усилителей вкуса, ароматизаторов, содержат много соли и других нездоровых ингредиентов.

Приготовьте собственную смесь из любимых специй и добавьте их в маринад. Идеально для этой цели подходит свежий чеснок, лук, перец, сушеные травы, в частности, майоран, тимьян, розмарин, имбирь (они облегчают пищеварение), а также тмин и чеснок. Интересный аромат блюд на гриле дополнит щепотка корицы или порошкообразной гвоздики. Также стоит помнить о свежем зеленом укропе и лимонном соке, которые будут добавлять аромат рыбе.

Традиционное приготовление на гриле жирной колбасы и жирного мяса – не лучший вариант безопасного и полезного гриля. От них лучше отказаться. Не рекомендую использовать готовые соусы для мясных блюд, например, магазинный кетчуп, соусы на основе майонеза. Их можно заменить домашним томатным, чесночным или травяным соусом на основе натурального йогурта и свежих или сушеных трав. Они полезнее и лучше подчеркнут вкус ваших блюд.

Выбирайте постное мясо птицы – курицу или индейку. Из них можно, например, приготовить курино-овощные шашлыки. Можно запечь рыбу с овощами в специальной форме.

Полезный гриль возможен, однако использовать его лучше не очень часто, ограничьтесь двумя-тремя порциями в месяц. Исключением является приготовление пищи на сковороде – гриль, такие блюда могут быть в рационе чаще.

Заботьтесь о том, чтобы пища была и полноценной, и вкусной, и полезной.

Всем хороших пикников!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал